AI霸主再执位？Alphabet市值有望超越英伟达

Google母企Alphabet与英伟达（Nvidia），均是AI领域龙头科企。Alphabet日前发表季绩后，股价大升10%，现时市值追贴英伟达，有望成为全球企业市值一哥。

单日市值增4210亿美元 史上第二高纪录

Alphabet周四股价升10%，市值单日增4,210亿美元，创史上单日市值增幅第二高纪录。最高纪录由英伟达于一年前创下，受特朗普宣布暂缓加征关税消息刺激，英伟达单日市值暴增4,400亿美元。

Alphabet于今年1月市值超越苹果，成全球市值第二大公司。现时Alphabet市值达4.85万亿美元，追上英伟达4.85万亿美元市值。

参考市场数据，Alphabet与英伟达目前市值相差约2029.2亿美元，为今年2月5日以来最小差距。

Alphabet日前公布第一季度收入增 20%，为 2022 年以来最快增速，云端业务收入增加63%，并累积高达4600亿美元订单，显示AI基础设施需求强劲。Alphabet执行长Sundar Pichai 表示，市场对AI解决方案及基础设施需求强劲，包括对Alphabet的GPU与TPU产品的高度兴趣。摩通分析师Doug Anmuth认为，Alphabet在AI领域方面的投资，正产生明确而且可以衡量的回报。

在AI热潮下，龙头科企股价及市值不时大幅波动。市值一哥英伟达在4月24日市值曾突破5万亿元，但受多间科企公布自研晶片进展，市场忧虑英伟达将面临更多竞争，令英伟达周四股价下挫4.63%，市值蒸发2,300亿美元，市值失守5万亿美元大关。