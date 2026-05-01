Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打首季税前多赚17%破纪录 今年营收指引不变 香港区盈利续领先其他市场

股市
更新时间：09:21 2026-05-01 HKT
发布时间：09:21 2026-05-01 HKT

渣打集团（2888）昨日派发的首季成绩表胜预期，列帐基准除税前溢利达24.5亿美元（191.1亿港元），按年增长16.5%，按季飙逾倍，破纪录，每股盈利按年升31.1%，至74.2美仙。经营收入59.02亿美元，按年升9.7%，创下季度新高。尽管首季业绩标青，但渣打维持今年营收按年增幅接近5%至7%范围较低水平的指引不变。管理层解释，因第二季受去年同期高基数效应影响，收入增幅难望达首季水平，加上全球不确定性仍高，故不调整指引。

季绩公布后，渣打股价于香港下午时段曾急弹5.2%，高位见197港元，其后升幅收窄至1.9%，收190.8港元。伦敦时段最多升4%，截至晚上7时报1853.4便士（折合港币196.28元），升3.5%。

股价曾急弹5.2%

渣打首季经调整净利息收入为28.69亿美元，按年升2.6%，按固定汇率计算，升1%。净息差2.05%，减少7个基点，因减息及边际利润受压影响所致。经调整非利息收入按年升17.5%，至30.33亿美元，按固定汇率计算，升16%，主要由财富方案业务及环球银行业务所带动。

渣打集团（2888）昨日派发的首季成绩表胜预期。
渣打集团（2888）昨日派发的首季成绩表胜预期。

渣打维持今年多项指引不变（按固定汇率计算），包括列帐基准经营收入按年增幅将接近5%至7%范围的较低水平，其中预期净利息收入将大致按年持平；列帐基准成本将大致持平；法定有形股本回报将高于12%。

被追问为何季绩表现强劲，仍维持今年营收增幅指引不变时，暂任集团财务总监Pete Burrill回应说，由于第二季受去年同期高基数效应影响，按固定汇率计营收要达到首季的9%升幅实具挑战，且全球不确定性仍高，目前所面临的逆风包括利率曲线等，故没调整指引。

市场关注中东冲突对渣打的影响，行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，渣打涉及中东敞口占比为6%。集团正密切关注中东冲突的发展，以及供应冲击的风险。至今市场、贸易方面都展现相当韧性，信贷方面也相对稳定。他指尽管地缘政治紧张局势及环球经济不确定性持续，惟有信心维持佳绩。

渣打集团行政总裁温拓思表示，集团正密切关注中东冲突的发展，以及供应冲击的风险。 （资料图片）
渣打集团行政总裁温拓思表示，集团正密切关注中东冲突的发展，以及供应冲击的风险。 （资料图片）

为中东冲突增拨备至1.9亿

他又指中东冲突虽带来冲击，但近期股市依然强劲，渣打的财富管理客户对市场和投资组合的参与度也很高，少有离场，没有出现全面转向避险资产的情况。无疑中东地区确有一些资金流走，渣打捕捉了当中大部分，主要流入香港，并有些回流到印度等地，强调这并非渣打主要的净新增资金来源。

渣打于季内信贷减值为2.96亿元，按年升36.4%，主要因防范中东冲突的影响计提一般性额外拨加1.9亿元所致。Burrill称，有关因主权风险而计提的拨备，主要是针对那些对高油价较敏感的石油进口国，以及财政空间可能不足的国家，但指潜在影响可控，亦非重大。不过，目前过早判断中东冲突造成的影响。

渣打香港区盈利表现继续领先其他市场。
渣打香港区盈利表现继续领先其他市场。

香港区盈利领先 税前溢利逾65亿 贡献比重逾三成四

渣打香港区的盈利表现继续遥遥领先其他市场，成为该集团最赚钱地区。今年首季度，香港区为渣打集团带来了8.45亿美元（65.91亿港元）的除税前溢利，按年增长21.6%，按季更增32.4%，盈利贡献比重逾三成四。

香港区期内经营收入为15.14亿美元，按年增10.2%；经营支出5.96亿元，微升1.9%；信贷减值7300万美元，下跌18%。盈利表现仅次香港区为英国市场，首季录得除税前溢利3.71亿美元，按年飙升20.8倍；经营收入大升51%，至7.4亿美元；支出大减18%，至3.6亿美元；信贷减值大跌85.7%，至100万美元。中国市场方面，首季除税前溢利3600万美元，按年大跌75.2%；经营收入大降33%，至2.34亿美元；期内有300万元净回拨。

按客户类别划分的业务方面，财富管理及零售银行业务首季表现亮丽，除税前溢利大幅增加51%，至9.81亿美元，其中财富方案业务表现创新高带动收入上升13%。至于赚钱最多的企业及投资银行业务，期内的除税前溢利为17.27亿美元，按年升3.7%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
14小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
1小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
4小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
23小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
14小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
2小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
2026-04-30 10:00 HKT
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
2026-04-30 09:00 HKT