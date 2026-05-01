渣打首季税前多赚17%破纪录 今年营收指引不变 香港区盈利续领先其他市场

渣打集团（2888）昨日派发的首季成绩表胜预期，列帐基准除税前溢利达24.5亿美元（191.1亿港元），按年增长16.5%，按季飙逾倍，破纪录，每股盈利按年升31.1%，至74.2美仙。经营收入59.02亿美元，按年升9.7%，创下季度新高。尽管首季业绩标青，但渣打维持今年营收按年增幅接近5%至7%范围较低水平的指引不变。管理层解释，因第二季受去年同期高基数效应影响，收入增幅难望达首季水平，加上全球不确定性仍高，故不调整指引。

季绩公布后，渣打股价于香港下午时段曾急弹5.2%，高位见197港元，其后升幅收窄至1.9%，收190.8港元。伦敦时段最多升4%，截至晚上7时报1853.4便士（折合港币196.28元），升3.5%。

股价曾急弹5.2%

渣打首季经调整净利息收入为28.69亿美元，按年升2.6%，按固定汇率计算，升1%。净息差2.05%，减少7个基点，因减息及边际利润受压影响所致。经调整非利息收入按年升17.5%，至30.33亿美元，按固定汇率计算，升16%，主要由财富方案业务及环球银行业务所带动。

渣打集团（2888）昨日派发的首季成绩表胜预期。

渣打维持今年多项指引不变（按固定汇率计算），包括列帐基准经营收入按年增幅将接近5%至7%范围的较低水平，其中预期净利息收入将大致按年持平；列帐基准成本将大致持平；法定有形股本回报将高于12%。

被追问为何季绩表现强劲，仍维持今年营收增幅指引不变时，暂任集团财务总监Pete Burrill回应说，由于第二季受去年同期高基数效应影响，按固定汇率计营收要达到首季的9%升幅实具挑战，且全球不确定性仍高，目前所面临的逆风包括利率曲线等，故没调整指引。

市场关注中东冲突对渣打的影响，行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，渣打涉及中东敞口占比为6%。集团正密切关注中东冲突的发展，以及供应冲击的风险。至今市场、贸易方面都展现相当韧性，信贷方面也相对稳定。他指尽管地缘政治紧张局势及环球经济不确定性持续，惟有信心维持佳绩。

渣打集团行政总裁温拓思表示，集团正密切关注中东冲突的发展，以及供应冲击的风险。 （资料图片）

为中东冲突增拨备至1.9亿

他又指中东冲突虽带来冲击，但近期股市依然强劲，渣打的财富管理客户对市场和投资组合的参与度也很高，少有离场，没有出现全面转向避险资产的情况。无疑中东地区确有一些资金流走，渣打捕捉了当中大部分，主要流入香港，并有些回流到印度等地，强调这并非渣打主要的净新增资金来源。

渣打于季内信贷减值为2.96亿元，按年升36.4%，主要因防范中东冲突的影响计提一般性额外拨加1.9亿元所致。Burrill称，有关因主权风险而计提的拨备，主要是针对那些对高油价较敏感的石油进口国，以及财政空间可能不足的国家，但指潜在影响可控，亦非重大。不过，目前过早判断中东冲突造成的影响。

渣打香港区盈利表现继续领先其他市场。

香港区盈利领先 税前溢利逾65亿 贡献比重逾三成四

渣打香港区的盈利表现继续遥遥领先其他市场，成为该集团最赚钱地区。今年首季度，香港区为渣打集团带来了8.45亿美元（65.91亿港元）的除税前溢利，按年增长21.6%，按季更增32.4%，盈利贡献比重逾三成四。

香港区期内经营收入为15.14亿美元，按年增10.2%；经营支出5.96亿元，微升1.9%；信贷减值7300万美元，下跌18%。盈利表现仅次香港区为英国市场，首季录得除税前溢利3.71亿美元，按年飙升20.8倍；经营收入大升51%，至7.4亿美元；支出大减18%，至3.6亿美元；信贷减值大跌85.7%，至100万美元。中国市场方面，首季除税前溢利3600万美元，按年大跌75.2%；经营收入大降33%，至2.34亿美元；期内有300万元净回拨。

按客户类别划分的业务方面，财富管理及零售银行业务首季表现亮丽，除税前溢利大幅增加51%，至9.81亿美元，其中财富方案业务表现创新高带动收入上升13%。至于赚钱最多的企业及投资银行业务，期内的除税前溢利为17.27亿美元，按年升3.7%。