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美国首季GDP初值增2%低预期 美股早段反复 Meta绩后急挫一成

股市
更新时间：22:02 2026-04-30 HKT
发布时间：20:50 2026-04-30 HKT

美国首季GDP数据稳健，美股三大指数早段反复，道指升逾400点，但纳指被部分业绩股拖累下滑。

道指报49270点，升409点；标指报7130点，跌5点；纳指报24550点，跌123点或0.5%。

微软跌半成 Google母企大升6%

多只明星股业绩后股价大变动，Meta（META）绩后急挫10%；微软（MSFT）跌5%；但Google母企Alphabet（GOOG）则大涨6%。另外苹果（AAPL）绩前升0.5%。

油价冲高倒跌

国际油价冲高倒跌，伦敦布兰特原油跌1.6%，报108.77美元每桶；纽约期油跌2.3%，报每桶104.44美元。

经济数据方面，美国第一季度实际GDP年化季率初值为2%，低于预期的2.3%，但较前值0.5%为高。

3月核心PCE按年升3%符预期

美国3月核心PCE物价指数按年升3.2%，符合预期，前值为3%；按月升0.3%，亦符合预期，前值0.4%。数据显示，美国的劳动力依然稳定和通胀数据依然稳固，为美国联储局提供不减息的支持，而GDP数据的明显不及预期，或令市场憧憬加快减息步伐。

至于就业数据方面，美国至4月25日当周初请失业金人数为18.9万人，低于预期为21.5万人，为2022年9月以来当周新低，前值由21.4万人修正为21.5万。

专家：企业AI支出未见放慢 带动美国经济

B. Riley财富管理首席市场策略师Art Hogan指出，在AI革命期间，科技支出毫无放缓的迹象，并正在为目前的美国经济发挥重要作用。

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