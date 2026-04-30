Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美高梅中国首季经调整EBITDAR减少4.2% 收益净额升9.2%

股市
更新时间：17:57 2026-04-30 HKT
发布时间：17:57 2026-04-30 HKT

美高梅中国（2282）公布首季业绩，第一季度的收益净额为11.2亿美元，按年增加9.2%，分部经调整EBITDAR为2.7亿美元，按年减少4.2%。美高梅中国指出，公司间品牌牌照费开支较去年季度增加2300万美元，反映美高梅与美高梅中国订立的新长期品牌协议。

主场地赌枱投注额升近一成

娱乐场方面，期内娱乐场收益为9.8亿美元，按年升9%，主场地赌枱投注额39.7亿美元，升9.5%，主场地赌枱赢额为10.8亿美元，升18%，主场地赌枱赢率为27.1%，增1.9个百分点。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
6小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
10小时前
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
饮食
7小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
2026-04-29 14:30 HKT
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
9小时前
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
时事热话
9小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
2026-04-29 18:30 HKT
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享折扣
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享
生活百科
6小时前
铜锣湾持刀匪闯银行 递纸条要求10万元事败 警掩至截获。资料图片
铜锣湾持刀匪闯银行 递纸条要求10万元事败 警掩至截获
突发
2小时前