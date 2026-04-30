美高梅中国首季经调整EBITDAR减少4.2% 收益净额升9.2%

美高梅中国（2282）公布首季业绩，第一季度的收益净额为11.2亿美元，按年增加9.2%，分部经调整EBITDAR为2.7亿美元，按年减少4.2%。美高梅中国指出，公司间品牌牌照费开支较去年季度增加2300万美元，反映美高梅与美高梅中国订立的新长期品牌协议。

主场地赌枱投注额升近一成

娱乐场方面，期内娱乐场收益为9.8亿美元，按年升9%，主场地赌枱投注额39.7亿美元，升9.5%，主场地赌枱赢额为10.8亿美元，升18%，主场地赌枱赢率为27.1%，增1.9个百分点。