油价高企兼减息预期大减 港股短线续区间上落｜古天后

4月30日，大致多云，早上天气较凉，日间部份时间有阳光及干燥。受到国际油价及美国债息攀升影响，美股周三普遍受压，道指高开21点后转跌，联储局议息结果公布后跌幅曾扩至433点，低见48708，标指一度反复回落0.43%，但收市与道指最终都收窄跌幅；纳指最多跌0.53%，收市靠稳。美市收市，道指仍跌280点或0.57%，报48861；标指微跌0.04%，报7135；纳指反而无乜事，微升9点或0.04%，报24673。值得留意系于今早亚洲时段，纳指期货(NQ)因为亚马逊及Google盘后公布业绩，股价回升，带动纳期再破顶。

美国联储局议息后宣布维持利率不变，符合市场预期，为今年连续第三次宣布维持利率不变。不过，有四名联邦公开市场委员会(FOMC)成员投下反对票，为1992年10月以来，首次出现如此巨大政策分歧。理事Stephen Miran即系侵侵个老友，再次投下反对票，佢倾向于减息。克里夫兰联储银行总裁Beth Hammack、明尼阿波利斯联储银行总裁Neel Kashkari，及达拉斯联储银行总裁Lorie Logan都表示同意维持利率不变，但目前唔支持喺声明中加入宽松倾向。至于鲍爷喺议息后表示，目前未有货币政策委员呼吁局方加息。当然侵侵一定呱呱嘈，话依家系减息好时机。因为鲍爷无放鹰，美股收市前收复部分失地。

美国暗示继续封锁伊朗港口，纽约期油曾升8.57%，每桶高见108.49美元，收市报106.88美元仍涨7%；目前纽油仍高企于105美元之上。美国10年期债息一度抽升7.9个基点，至4.432厘，对息口较敏感嘅2年期债息扬10.3个基点，至3.947厘。美汇指数曾升0.42%至99.05；日圆失守160关口，挫0.51%至160.43兑每美元。

26200至26500阻力仍大

港股昨日高开高走，恒指午后升幅一度扩大至453点，高见26132，收市升432点，报26111，成交收复100日线，不过成交额2582亿元，未见成交增加配合升势，未能做到价量齐升。隔晚联储局议息，利率一如市场预期维持不变。不过会上有四名委员投反对票，为1992年10月以来，出现最大分歧。主要系其中三名委员唔支持喺声明中加入寛松倾向，因为三人均曾警告通胀风险正上升，物价上涨预示联储局或将要加息，然而自2025年下半年以来，局方却一直倾向宽松货币政策。会议声明并未释放任何有关减息时机讯号，并指中东局势紧张带来高度不确定性。FOMC指出，美国经济仍维持稳健增长步伐，就业市场增长温和，失业率仍维持稳定。目前市场几乎可以肯定本季都唔会减息，至于联储局会否稍后收紧货币政策，则要视乎通胀数据再作调整。目前纽约期油已升至107美元水平，议息后美股表现偏软，但Google及亚马逊公布业绩后，股价盘后上升，带动纳指期货再破顶。至于昨晚夜期及ADR偏软，对应恒指回落至25900水平，今早黑期亦于此水平徘徊，料今早港股低开，对应5月期指则为略高于夜期收市价。由于明日假期，而今日为月结及场外期指结算，估计今日港股或于26000水平争持，下周一及二北水假期，北水将于周三回复交易。料短线港股继续区间上落，下方支持为25500，上方26200至26500阻力仍大。

古天后