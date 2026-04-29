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东曜药业高层大变动 药明合联CEO李锦才出任主席 股价曾升近7%

股市
更新时间：09:55 2026-04-29 HKT
发布时间：09:55 2026-04-29 HKT

东曜药业（1875）昨晚发通告公布，多位管理层变动，其中付山已辞任执行董事、董事会主席、提名委员会及战略及ESG 委员会成员兼主席；另一方面，李锦才则获委任为执行董事、董事会主席、提名委员会主席、战略及ESG 委员会主席以及薪酬委员会成员，自4月29日起生效。

消息传出后，东曜药业今早股价明显向上，高开近3%至4.71元，其后升幅扩大；暂报4.9元，续升约7%。

负责制定整体战略规划

公告指出，李锦才将主要负责制定集团整体战略规划、业务开发及日常运营，在生物制剂工艺开发、增产及cGMP生产（现行药品生产质量管理规范）方面拥有超过20年经验；自2020年12月药明合联（2268）成立以来，一直担任该公司董事，并自2023年6月起调任为执行董事，同时获委任为药明合联的首席执行官。

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