恒指重上两万六 内房内险向上 平保升逾6% 自驾概念股挨沽｜港股开市

美国联储局议息前夕，叠加港股期指结算日，恒指今日却高开高走，且重上两万六关口，终收报26111，升432点，两连跌止步，大市成交额2,583亿元。有分析预计，恒指短期内于25500至26500点之间徘徊。

恒指今早高开162点后，报25842，升幅曾收窄至131点，低见25811，之后反复向上，午后一度高见26132，升453点，最终收报26111，升432点。国指收报8805点，升160点；科指收报4910点，升82点。

中海外及润地表现冠蓝筹

内房股向上，中国海外发展（688）收报13.35元，升8.9%，为表现最好的恒指和国指成分股。华润置地（1109）建议分拆公开募集商业不动产投资信托基金在深圳上市，收报32.96元，升6.5％，为表现第二好蓝筹股。龙湖（960）则报8.25元，升4.3%。

中国平安（2318）首季按年少赚7.4%，新业务价值则增长20.8%，又获大行唱好，推高股价收报63.7元，升6.1%，兼带动其他内险股走高。中国人寿（2628）收报27.4元，升5.1%。

美拟限制华虹半导体 股价挫半成

路透报道，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向华虹半导体（1347）运送部分产品。华虹半导体收报108.1元，跌4.6％，为表现最差的科指；壁仞科技（6082）报43.06元，跌5.4%；天数智芯（9903）报384元，跌5.3%；ASMPT（522）报164.5元，跌3.1%；中芯国际（981）报65.8元，跌0.4％。中国外交部发言人林剑回应，中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球供应链的稳定、畅通。

萝卜快跑传故障 百度跌近3%

彭博引述知情人士指，在百度（9888）旗下「萝卜快跑」自动驾驶的士在武汉出现大规模故障后，中央暂停发放新的高级别自动驾驶许可。消息传出后相关股份急挫，百度收报119.9元，跌2.8％；小马智行（2026）报76.2元，跌5.5%；文远知行（800）报19.64元，跌4.7%。

个别蓝筹股放榜，万洲国际（288）首季盈利按年多8.8%，但期内猪肉的经营利润下降34.4%，拖累股价跌5.8%，报9.96元，为表现最差的蓝筹股。招商银行（3968）绩后收报47.98元，跌4.2%，为表现最差的国指。吉利汽车（175）绩后收报22.34元，升2.6%。

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港股期指结算日做好，恒指今早高开162点后，走势反复向上，升幅一度扩大至372点，高见26051点，但未能企稳两万六关口，中午收报25995点，升315点或1.23%，半日成交1,330亿元。科指方面，中午收报4879点，升51点或1.07%。

内房股向上 中海外升逾4%

重磅蓝筹股中，阿里（9998）及平保（2318）半日分别升2.5%及5.2%，连同友邦（1299）升2.3%，以及美团（3690）升3.2%，领涨大市。若单计股价升幅，除了平保外，国寿（2628）亦升4.4%，为表现最佳蓝筹；此外，内房股亦向上，中海外（688）及润地（1109）分别升4.2%及3.8%。

消息面上，平保（2318）首季净利润录250.22亿人民币，按年跌7.38%；每股盈利1.43元；营业收入跌7.07%至2,384.77亿人民币；营运利润升7.58%至407.8亿人民币，其中寿险及健康险业务营运利润296.96亿元，增长6.4%。

花旗报告指出，平保首季业绩理想，新业务价值按年增长21%至156亿元人民币，优于同业太保寿险的10%增长，主要受首年保费按年增长46%带动，惟受假设变更及产品组合转向分红产品影响，新业务价值利润率按年下跌4.8个百分点至23.5%。该行给予平保「买入」评级，目标价82元。

半新股个别发展 群核泻、胜宏飙

半新股个别发展，今日新上市的商米科技（6810）半日升277%；曦智科技（1879）升1%至895元；迈威（2493）跌5.7%；华勤（3296）亦跌逾6%；群核（068）及长光辰芯（3277）更分别跌逾6%及4%。不过，胜宏（2476）及思格（6656）则分别升近8%及3.9%。

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美国财政部严厉警告任何航运公司、保险商及金融机构，若向伊朗缴付通过霍尔木兹海峡的「通行费」，将面临前所未有的「重大制裁」。伊朗则据报可能几天内提交一份旨在结束与美国战争的修正版提案，而巴基斯坦亦将参与调解。

联储局周四凌晨公布议息结果

另一方面，市场观望美国联储局将于本港时间周四凌晨公布议息会议结果，以及重磅科技股业绩，加上有外媒报道指OpenAI近期未能达成新用户增长及收入目标，利淡部份AI股表现，美股三大指数周二全线向下，其中道指跌25点或0.05%，报49141点；标指跌35点或0.49%，报7138点；纳指跌223点或0.9%，报24663点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦跌33点或0.49%。

阿联酋退出OPEC难令油价波动

阿联酋宣布将于5月1日正式退出OPEC，但华尔街普遍认为油价短期不太可能出现大幅波动，因为霍尔木兹海峡封锁仍是制约海湾能源出口的首要樽颈；不过，一旦美伊达成和平协议、霍尔木兹航运恢复正常，阿联酋可在OPEC配额体系之外自由扩产，届时全球原油供应将迎来新一轮冲击。国际油价今早轻微回吐，布兰特期油暂跌约0.15%至104.24美元；WTI期油则跌0.18%至99.75美元。

港股方面，恒指今早高开162点，报25842点。科网股回稳，阿里巴巴（9988）开市升1.8%；腾讯（700）升0.2%；美团（3690）升1.4%；京东（9618）升1.9%；百度（9888）则升1.3%。

传美禁设备公司供货华虹半导体

个股消息方面，外媒报道指美国商务部上周要求多家晶片设备公司，停止向华虹半导体（1347） 运送特定工具。该股开市报109.6元，跌逾3%。

比亚迪首季少赚近12%

比亚迪股份（1211）公布今年首季业绩，期内营业收入1,502.25亿人民币，按年下跌11.82%；净利润40.85亿人民币，按年大幅倒退55.38%。基本每股收益0.448元，较去年同期的1.0391元下跌56.89%。该股开市报104.4元，升0.7%。

比亚迪电子盈利暴跌逾95%

同系比亚迪电子（0285）首季营业收入381.83亿人民币，虽微增3.53%，惟净利润仅录得2,783万人民币，按年暴挫95.53%，去年同期为6.22亿元。每股盈利0.01元，同样大跌95.53%；毛利19.91亿元，按年下降14.35%。公司解释，盈利大幅收缩主要受汇率波动产生的汇兑损失影响，加上产品结构变化拖低整体毛利率及利润水平。该股开市报24.52元，跌6.6%。

胜宏科技首季多赚40%

此外，胜宏科技（2476）公布，今年首季营业收入按年增28%至55.19亿人民币，净利润按年增40%至12.88亿人民币；该股开市报297元，跌1%。

商米科技国际发售超购近7倍

新股方面，商米科技（6810）公开发售部份录得约2,002倍超购，一手中签率5%，国际发售超购近7倍；该股开市报97.5元，升292%。至于昨日急升的曦智科技（1879），今早再升1%至895元。

北水动向方面，昨日净买入港股145.23亿元，盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及小米（1810）分别获净买入41.37亿元、26.4亿元及18.09亿元；而阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出12.51亿元、11.32亿元及6.26亿元。