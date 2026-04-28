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南韩股市市值超越英国 晋身全球第八 高盛料KOSPI指数上望8000点

股市
更新时间：17:03 2026-04-28 HKT
发布时间：17:03 2026-04-28 HKT

受惠于AI热潮带动科技龙头股狂飙，南韩股市总市值已超越英国，成为全球第八大股票市场。据彭博汇编数据显示，南韩上市公司总市值今年以来已升逾45%，达到4.04万亿美元（约31.5万亿港元），反观英国股市仅升约3%至3.99万亿美元。值得留意的是，在2024年底，英国股市规模仍是南韩约两倍。

另一方面，华尔街投行普遍看好韩股后市，高盛更将南韩综合股价指数（KOSPI）目标价大幅上调至8000点；截至周二，KOSPI指数收报6641点，今年至今累升逾57%。

两大重磅股占指数逾四成

在全球资金转向AI概念股下，南韩两大重磅股三星电子及SK海力士股价年初至今分别累升约298%及614%；而这两家记忆体晶片巨头目前占有逾800只成份股的KOSPI指数总市值逾40%。此外，南韩总统李在明推动企业管治改革及亲市场政策以提振股价，亦为当地股市带来额外支持。

除了南韩股市之外，台湾股市亦受惠于全球最大晶圆代工厂台积电的强势表现，该公司目前占当地基准指数比重约45%。台湾股市早于今年4月已超越英国，成为全球第七大股票市场，总市值约4.48万亿美元，正逐渐接近加拿大股市规模。

英国仍是传统板块主导

相较之下，英国富时100指数今年仅累升约4%，升幅远落后于受惠AI热潮的环球市场。作为欧洲最大型股票市场，英国股市仍由金融、消费必需品以及能源矿业等传统板块主导。

尽管亚洲晶片重镇的股市市值飙升，但其经济体规模仍远小于欧洲主要国家。根据国际货币基金组织（IMF）估计，南韩及台湾今年的国内生产总值（GDP）预测分别为1.9万亿美元及9,770亿美元，远低于德国、英国及法国逾3万亿美元的预测。

目前华尔街策略师对南韩股市依然维持乐观态度，主要因为AI需求带动企业盈利上调，以及估值具吸引力。其中，高盛将南韩KOSPI指数目标大幅上调至8000点，主要受2026年盈利增长预测上调逾200%所带动。

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