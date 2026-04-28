Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价持续高企下 港股难向上突破｜古天后

股市
更新时间：09:37 2026-04-28 HKT
发布时间：09:37 2026-04-28 HKT

4月28日，大致多云，有几阵骤雨，早上短暂时间有阳光，其后骤雨逐渐增多，稍后局部地区有狂风雷暴。中东局势暂陷入僵局，美伊谈判未见有进展，油价持续高企，美股周一反复，三大指数个别发展，道指低开118点，一度倒升122点，高见49353，但未几已倒跌，最多挫201点，虽然跌幅收窄，但收市道指仍跌62点或0.13%，报49167；标指转升8点或0.12%，报7173；纳指倒升50点或0.2%，报24887。标指跟纳指早段虽下跌，但两者仍再创即市及收市新高。

微软与OpenAI修订合作协议

重磅股方面，Nvidia股价上周五自去年10月以来首次破顶后，周一收市再创新高上扬4%，为表现最强道指成份股，其市值已达5.2万亿美元。微软与人工智能（AI）初创OpenAI宣布修订合作协议，以简化双方合作关系，微软股价一度回调近1.8%，收市回稳。按最新协议，微软将保留对OpenAI模型和产品授权至2032年，但该授权将改为非独家，意味OpenAI可向其他云端平台开放技术，而微软唔再向OpenAI支付收入分成。

天风国际证券分析师郭明𫓹发表报告，指OpenAI正与晶片商高通（Qualcomm）合作开发智能手机，预计2028年量产，消息刺激高通股价一度急升8.2%，收市仍涨1%，相反，苹果则跌1.3%。市场注视Alphabet、微软、亚马逊、Meta及苹果本周公布季绩，因四股市值总额已占标指比重达25%。英特尔（Intel）上周五业绩后股价炒高逾两成后，周一续升3%创新高。

截至上周五，标指自3月底累积反弹近10%。摩通策略员Mislav Matejka认为，军事、政治及经济上限制，均导致中东冲突难以持续升级，因此投资者应趁任何市场回调机会增加持仓水平。该行维持睇好环球股市，理由系盈利能力强韧，而且流动性及减息环境有可能改善。全球本周迎来超级议息周，预期联储局本周议息按兵不动，美国10年期债息曾涨4.1个基点，至4.35厘，息口敏感嘅2年期债息升3.8个基点，至3.814厘。美汇指数反复曾挫0.32%至98.21。

港股或25500至26500上落

昨日港股可以话系闷局一场，牛皮偏软。恒指低开1点后，最多曾跌119点见25858低位，盘中曾倒升107点见26086高位，可惜二万六关未能企稳，未能成功挑战100日线，即26100水平，险守50日线，暂未见太大方向，好淡争持。不过AI主题及晶片股仍受捧，传统重磅科技股则偏软，有消息指支付平台不得为贷款及金融产品提供营销接口，腾讯（700）股价因此跌3%，跌至接近早前低位，更首次收市低于480元水平。

虽然中东局势对市场影响逐步淡化，但霍尔木兹海峡全面通航仍遥遥无期，油价持续高企下，港股更为乏力。加上明日期指结算，呢两日为转仓高峰期，指数缺乏方向，加上本周只有四个交易日，投资者心态更偏向审慎。而昨日唔少半新股显著回吐，因资金再度转向晶片及AI相关板块，以及高息股份更为受捧。目前港股或于25500至26500水平之间上落，除非油价显著回落至85美元水平，港股方有条件再向上突破。

古天后

古天后简介:

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
13小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
22小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
19小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
10小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
18小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
13小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
20小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
2小时前
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
12小时前