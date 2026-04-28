油价持续高企下 港股难向上突破｜古天后

4月28日，大致多云，有几阵骤雨，早上短暂时间有阳光，其后骤雨逐渐增多，稍后局部地区有狂风雷暴。中东局势暂陷入僵局，美伊谈判未见有进展，油价持续高企，美股周一反复，三大指数个别发展，道指低开118点，一度倒升122点，高见49353，但未几已倒跌，最多挫201点，虽然跌幅收窄，但收市道指仍跌62点或0.13%，报49167；标指转升8点或0.12%，报7173；纳指倒升50点或0.2%，报24887。标指跟纳指早段虽下跌，但两者仍再创即市及收市新高。

微软与OpenAI修订合作协议

重磅股方面，Nvidia股价上周五自去年10月以来首次破顶后，周一收市再创新高上扬4%，为表现最强道指成份股，其市值已达5.2万亿美元。微软与人工智能（AI）初创OpenAI宣布修订合作协议，以简化双方合作关系，微软股价一度回调近1.8%，收市回稳。按最新协议，微软将保留对OpenAI模型和产品授权至2032年，但该授权将改为非独家，意味OpenAI可向其他云端平台开放技术，而微软唔再向OpenAI支付收入分成。

天风国际证券分析师郭明𫓹发表报告，指OpenAI正与晶片商高通（Qualcomm）合作开发智能手机，预计2028年量产，消息刺激高通股价一度急升8.2%，收市仍涨1%，相反，苹果则跌1.3%。市场注视Alphabet、微软、亚马逊、Meta及苹果本周公布季绩，因四股市值总额已占标指比重达25%。英特尔（Intel）上周五业绩后股价炒高逾两成后，周一续升3%创新高。

截至上周五，标指自3月底累积反弹近10%。摩通策略员Mislav Matejka认为，军事、政治及经济上限制，均导致中东冲突难以持续升级，因此投资者应趁任何市场回调机会增加持仓水平。该行维持睇好环球股市，理由系盈利能力强韧，而且流动性及减息环境有可能改善。全球本周迎来超级议息周，预期联储局本周议息按兵不动，美国10年期债息曾涨4.1个基点，至4.35厘，息口敏感嘅2年期债息升3.8个基点，至3.814厘。美汇指数反复曾挫0.32%至98.21。

港股或25500至26500上落

昨日港股可以话系闷局一场，牛皮偏软。恒指低开1点后，最多曾跌119点见25858低位，盘中曾倒升107点见26086高位，可惜二万六关未能企稳，未能成功挑战100日线，即26100水平，险守50日线，暂未见太大方向，好淡争持。不过AI主题及晶片股仍受捧，传统重磅科技股则偏软，有消息指支付平台不得为贷款及金融产品提供营销接口，腾讯（700）股价因此跌3%，跌至接近早前低位，更首次收市低于480元水平。

虽然中东局势对市场影响逐步淡化，但霍尔木兹海峡全面通航仍遥遥无期，油价持续高企下，港股更为乏力。加上明日期指结算，呢两日为转仓高峰期，指数缺乏方向，加上本周只有四个交易日，投资者心态更偏向审慎。而昨日唔少半新股显著回吐，因资金再度转向晶片及AI相关板块，以及高息股份更为受捧。目前港股或于25500至26500水平之间上落，除非油价显著回落至85美元水平，港股方有条件再向上突破。

古天后