恒指连跌第二日 ATMXJ齐走低 宁德配股泻近7% 分析料大市属技术性调整｜港股收市

港股期指结算前，多只股份配股「抽水」，拖累市场气氛，恒指低开低走，终收报25679点，跌245点或0.95%，全日窄幅波动287点，连跌两日累跌298点或1.1%，大市成交额2,623亿元。

恒指今早低开111点，报25814点，随即跌幅收窄至28点，高见25896，但淡友再度发力，午后低见25609点，跌316点，终收报25679点，跌245点。国指收报8644点，跌111点，连跌两日；科指亦转跌，收报4827点，跌112点。

ATMXJ齐走低 小米跌近4%

「抽水股」股价向下，宁德时代（3750）公布折让7%配股，集资391.9亿元，令股价急挫，收报629元，跌6.9%，为表现最差的蓝筹股。361度（1361）折让近10.7%配股，集资6.18亿元，令股价收报5.5元，挫20.5%。

ATMXJ齐走低，小米（1810）收报29.92元，跌3.8%；阿里巴巴（9988）报126.5元，跌2.8%；美团（3690）报80.3元，跌1.9%；京东（9618）报115.3元，跌1.5%；腾讯（700）报473.8元，跌1%。

药明系个别发展，药明康德（2359）今年首季盈利按年大增30.5%，刺激股价收报143.1元，升13.6%，为表现最好的蓝筹股。药明生物（2269）报33.7元，升1.3%；药明合联（2268）报59.25元，升2.2%；惟药明巨诺（2126）报2.38元，跌0.8%。

梁杰文：短期难改上落市格局

宏高证券投资经理梁杰文表示，港股周二未能走出弱势，主要是由于港股反弹后，缺乏实质利好消息继续往上突破； 以及部分投资者选择获利了结，惟估计现时港股走势仍属技术性调整，恒指回落至25000关后自然吸引投资者捞底，港股届时有望重新有新的承接力。他续指， 中东局势虽未明显恶化，但油价持续处于高位，正引发市场对后续通胀压力及美联储加息预期的担忧，同时当前全球资金主要炒作AI相关概念股，尤其集中于晶片、储存等硬件领域，而港股在这些方面上结构性偏弱，料港股短期内将未能走出现时的上落市格局，同时五一假期期间，相信港股交投较淡静，更难有突破。

对于宁德时代折让配股集资392亿元，梁杰文表示，从港股反应来看，尽管宁德时代配股规模较大，但H股股价跌幅有限，反而反映港股更具实力，以及此次配股一定程度上消除了此前关于再融资的不确定性，可能带来中性偏正面的预期；同时，考虑到全球油价高企正推动电动车销售预期上调，这对宁德时代中长期需求构成支撑。

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1215：恒指今早低开111点后，其后跌幅一度收窄至29点，曾见25896点，惟反弹乏力，大市再度回软，截至中午报25754点，跌171点或0.66%，半日成交1,311亿元。科指中午报4879点，跌60点或1.23%。

重磅科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）半日跌2%，小米（1810）跌2.44%，腾讯（700）跌0.46%，美团（3690）亦跌1.2%；连同工行（1398）及宁德时代（3750）急挫6.9%，为拖累大市向下主要股份。

药明康德绩优 股价升近15%

相反，药明康德（2359）首季业绩亮眼，收入按年增长29%至124.4亿元人民币，首次突破百亿大关，半日股价急升近15%，报144.8元；同系药明生物（2269）亦升2.4%，药明合联（2268）升4%，东曜药业（1875）亦升1.6%。

此外，消息亦带动医药外包概念股板块集体走强，其中凯莱英（6821）半日升逾8%；康龙化成（3759）及昭衍新药（6127）亦分别升6.4%及5.9%。

存储概念股逆市造好

存储概念股板块逆市上涨，兆易创新（3986）上涨2.54%；澜起科技（6809）升3.47%；相关ETF南方两倍做多海力士（7709）则升4.16%。

新股表现继续亮眼，曦智科技（1879）首日挂牌大幅高开逾380%，中午收报842元，升359.6%，一手15股可赚9,882元。另一新股迈威生物（2493）半日收报28元，微升1.3%。

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0930：美伊紧张局势对股市影响逐渐减退，相反AI炒作主题持续热闹。美股三大指数周一个别发展，道指收市跌62点或0.13%，报49167点；标指升8点或0.12%，报7173点；纳指升50点或0.2%，报24887点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌1.2%至6868点。

Nvidia破顶 存储股热炒

不过，本周美国科技巨头公布业绩前，焦点股英伟达（Nvidia）股价周一升4%至216.61美元，创历史新高，市值高见5.26万亿美元；该股获美银给予「买入」评级，目标价300美元。此外，存储概念股继续热炒，Sandisk（SNDK）升逾8%，美光科技（MU）亦涨逾半成。

韩股创新高 日股下跌

亚太区股市方面，韩股今早暂升逾1.3%至6702点，盘中曾见6712点高位，再创历史新高；日股则暂跌0.57%，报60194点。港股方面，恒指今早低开111点，报25814点。

阿里分拆基础设施REIT 开市跌1%

大型科网股向下，阿里巴巴（9988）正计划分拆由旗下间接全资子公司嘉兴传云及嘉兴传祥持有的嘉兴园区，以基础设施REIT（房地产投资信托基金）的形式于深交所上市，股价开市跌1%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌1.2%；京东（9618）跌1.3%；百度（9888）则跌0.6%。

宁德时代折让7%配股筹391亿

宁德时代（3750）拟配售6,238.5万股，集资净额391.1亿元，配售新股相当于经扩大已发行H股的28.6%及发行股份的1.4%，每股配售价628.2元，较上日收市价折让约7%。有关资金将用于全球新能源项目建设和零碳业务布局、研发投入、补充日常营运资金及其他一般企业用途，以加速实施全球化零碳战略并支撑长期可持续发展。该股开市报630元，跌6.7%。

中国宏桥拟发零息可换股债

另一蓝筹股中国宏桥（1378）亦公布，建议发行2027年到期初步本金额102亿元人民币可换股零息债券，初步换股价43.9元，较上日收市价溢价约25.3%，可悉数兑换为约2.67亿股，相当于扩大后股本约2.6%，料净集资约14.69亿美元。同时，经办人可促使可换股债券买方及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份，公司预期购买约1,127.6万股股份作同步回购一部分，每股购买价33.99元。该股开市报33.76元，跌3.6%。

曦智科技国际发售超购53倍

新股方面，曦智科技（1879）公开发售部分录得超购约5,783倍，一手中签率为6%，国际发售则超购约53倍。该股开市报880元，升380%。

迈威生物今纳入港股通标的

迈威生物（2493）则公布，公开发售部分超购约480倍，一手中签率为1%，国际发售超购约2.5倍。此外，该股今日起获深交所调入港股通标的证券名单，股价开市报28.3元，升2.4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股40.92亿元，中芯（981）、中移动（941）及中海油（883）分别获净买入9.77亿元、9.28亿元及6.68亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中国企业（2828）分别遭净卖出32.08亿元、11亿元及8.2亿元。