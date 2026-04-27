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宁德时代拟配股筹约390亿 折让最多7% 引入144A机制拓美资

股市
更新时间：21:10 2026-04-27 HKT
发布时间：21:10 2026-04-27 HKT

据彭博社获得的一份发行条款清单，内地电动车电池龙头宁德时代（3750）启动H股配售，计划集资约50亿美元（约390亿港元）。

据交易条款，此次配售定价区间为每股628.20至651.80港元，较周一港股收盘价折让3.5%至7%。美国银行、中国国际资本公司、摩根大通及摩根士丹利担任联席安排行。完成交易后，宁德时代将受90天禁售期约束。所募资金将用于全球产能扩张、零碳业务布局、研发投入、营运资本及其他一般企业用途。

引入144A拓美资 集资规模媲美去年IPO

是次配售首次引入面向美国机构投资者的144A发行机制，有助拓宽投资者基础。若成功发行，将成为2026年香港市场迄今最大规模的股权融资，与去年赴港上市时的53亿美元募资额相若。

宁德时代去年5月登陆港股，随电动车市场发展，公司总市值已突破3万亿元人民币。市场早前已传出配股消息，如今正式落实，反映公司正把握港股窗口，为国际扩张储备弹药。

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