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可孚医疗招股 入场费3973元 较A股折让逾三成 引入12位基石投资者

股市
更新时间：11:35 2026-04-27 HKT
发布时间：11:35 2026-04-27 HKT

中国家用医疗器械企业可孚医疗（1187）由今日（27日）起至本周四（30日），拟发行2,700万股H股，一成香港公开发售，招股价最高39.33元，集资最多约10.6亿元，每手100股，入场费3,972.67元，将于5月6日正式挂牌，华泰国际、法巴为联席保荐人。该股已在内地上市，可孚医疗A股（301087）上周五（24日）收报53.95元人民币，折合约61.84港元，即H股最高招股价较A股折让36%。

值得留意的是，可孚医疗引入蓝思科技（香港）、长沙雨丰、远信投资及中国银河国际投资（就远信投资场外掉期而言）、盘京基金、FR M CONSULTING、汉清达实业、大成国际、中康科技（2361） 、ODI TRUST、胜蓝科技董事长黄雪林、VIVO附属兑现运岭董事兼总经理戴钧安、丹麓资本的创始人陆勤超合共12名基石投资者，投资金额合共4,849万美元。

内地第二大家用医疗器械企业

招股书指出，全球家用医疗器械行业竞争激烈，尤其是家用康复辅具、家用呼吸支持类产品及家用医疗护理耗材行业。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年国内收入计，可孚医疗在中国所有家用医疗器械企业中排名第二，市场份额达2.1%。

集团自2007年成立以来，一直深耕家用医疗器械行业，包括家用康复辅具类产品、家用健康监测类产品、家用医疗护理类产品、家用呼吸支持类产品、家用急救医疗设备、康复理疗仪、家用美容医疗设备及家用睡眠管理设备。目前产品组合涵盖逾200个产品类别、上万个产品品规。

内地为收入贡献最重要地区

招股书又指，尽管集团销售广泛分布于以香港、美国及英国为主的全球多个地区，但内地是对收入贡献最重要的地区。于2023年、2024年及2025年，来自海外销售的收入分别占总收入1.7%、2%及8.8%。此外，尽管面临部分医疗器械因突发卫生公共事件导致的需求波动，以及消费者偏好不断改变带来的挑战，集团仍实现稳定及可持续发展，通过采取降本增效措施及优化高价值产品的销售布局，实现了盈利能力的持续改善。

业绩方面，可孚医疗去年收入为33.87亿元，按年升13.6%；年内溢利3.7亿元，按年升18.6%。

至于是次所得款项净额用途，30%用于全球拓展；30%用于持续的产品研发及技术创新，包括人工智能及物联网应用；20%用于拓展国内销售渠道及经销网络；10%用于品牌推广及营销活动；以及10%用于营运资金及一般公司用途。
 

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