深圳乐动机器人通过港上市聆讯 主打割草机械人 获阿里CEO入股

据港交所披露，深圳乐动机器人已通过上市聆讯，换言之该公司即将可以可开启上市路演，并开始招股流程。海通国际和国泰君安国际为其联席保荐人。

资料显示，深圳乐动机器人是内地一间提供视觉感知产品及割草机械人的公司，阿里巴巴（9988）行政总裁吴泳铭旗下圆璟鼎恒是该公司的C轮投资者之一。该公司近三年收入为2023年的2.77亿元（人民币、下同）、2024年的4.67亿元以及去年的7.48亿元，对应净亏损则为分别为6850万元、5650万元及6250万元。该公司预计未来（包括2026年），将继续录得净亏损。

Extransfer等8企交上市申请

另外，上周五企业对企业（B2B）跨境支付平台Extransfer、上海箱箱智能科技、卡拉罗（中国）传动系统股份等8间公司向港交所递交上市申请。