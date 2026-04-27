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市场迎超级议息周 联储局料将按兵不动 重磅科技美股公布季绩｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-04-27 HKT
发布时间：06:00 2026-04-27 HKT

本周踏入「超级议息周」，市场普遍预期美国联储局本周将维持利率不变，由于本次没有新的经济预测或利率点阵图发布，投资者将重点关注政策制定者关于中东战争对经济影响以及利率路径的最新看法。另外，本周港股将于星期五因劳动节休市一日，内地A股则5月1日至5日休市，本周亦有多间重要公司将发布业绩，或影响市场走势。

料五大央行均按兵不动

美国将于本港时间周四凌晨公布议息结果，此次会议也可能是鲍威尔执掌美国联储局的最后一次会议，其主席任期定于5月15日结束。道富银行高级全球宏观策略师Marvin Loh表示，联储局维持观望状态本身具有一定支持作用，相比其他仍可能继续加息的央行而言，这为美国资产提供了一些顺风。

除联储局之外，欧洲央行、日本央行、英国央行以及加拿大央行也将在本周公布利率决议，综合市场分析，料预计五大央行均将维持息率不变。

投资者亦关注各央行如何看待中东战争引发的能源价格飙升所带来的影响，以及由此导致未来几个月利率调整的可能性。

美国首季GDP将出炉

数据方面，中国4月官方制造业和非制造业PMI、美国首季GDP、3月核心PCE物价指数等重磅经济数据将出炉。

多间重要股份公布业绩

美国股市的强劲上涨势头将面临严峻考验，本周将有大量企业财报发布，其中以大型科技公司为主。Google母企Alphabet（GOOG）、Meta（META）、苹果（AAPL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）等重要股份将公布最新业绩。

港股中，港交所（388）、中海油（883）及药明康德（2359）将发布业绩。

新股方面，曦智科技（1879）和迈威生物（2493）、商米科技（6810）三只新股将于本周内在港交所挂牌上市。

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