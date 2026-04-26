作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂

一家名为Chegg（CHGG）的美国「教育科技」公司，成为了人类历史上第一家被人工智能（AI）公开行刑、彻底歼灭的上市公司，因为这家在2021年初曾高达115美元、市值破百亿美元的科网神话，今日竟然跌至1.03美元，九成九的市值灰飞烟灭。

印度聘请7万多人解答功课

Chegg总部设在加州圣塔克拉拉，打着「教学材料界Netflix」的旗号，暗地里却在印度聘请了7万多名拥有高级数学、科学和工程学位的廉价劳工。这批印度精英24小时全天候候命，只要美国那些娇生惯养的大学生每个月缴付区区14.95美元，就能在15分钟内获得功课的「完美解答」。

这哪里是教育科培？这根本是逃学威龙，一条跨越太平洋的作弊产业链。疫情期间，美国长春藤名校纷纷转为网上授课，造就了这个教育漏洞，刺激Chegg订阅人数狂飙至370万。

美国《福布斯》采访过的大学生里，有48人坦承利用Chegg作弊，客户遍布哥伦比亚大学、布朗大学、纽约大学等19间所谓的高等学府。美国精英学子一边在校园里高呼社会正义，一边剥削印度的理工博士帮他们做微积分，这盘挂羊头卖狗肉的生意，可谓把西方资本主义的伪善发挥到极致。

李泽楷8年大赚6.6亿美元

然而，真正的高手是香港富豪「小小超」李泽楷，早于2013年底就看中了这间初创企业。当年这家公司为了悭成本，连书都不存，待用家下单才去Amazon订书寄给客人，李泽楷独具慧眼入局，把不足1亿美元的投资，在短短八年内炼成了约6.6亿美元的丰厚回报。但真正令人拍案叫绝的，不是他帐面上赚了多少，而是他抽身之快。

根据美国证监会（SEC）的原始文件，我们可以清晰看见这场资本撤退的轨迹：



2013年11月，李泽楷名下的Ace结构在Chegg上市时，透过优先股自动转股，持有逾1,049万股普通股，被标示为10% owner。

到了2015年4月10日的13G/A申报时，他的持股已大幅减至约257万股，占股仅3%。高位套现明确勾选了「已不再是5%以上股东」。

当全世界在疫情期间为Chegg疯狂、以为这就是未来教育的乌托邦时，小小超早已悄悄减持逾七成半的股份。若他抱著那批股份到今天，按现价计算，当中的落差可高达数以亿计的美元。

如今，生成式AI横空出世。ChatGPT之流，写作、解题、写程式无所不能，且成本极低，甚至免费。美国大学生既然可以直接问AI，又何必再每个月花15美元去供养那7万个远在印度的廉价劳工？

Chegg 的覆灭，不是因为竞争对手太强，而是整个时代的底层逻辑被AI彻底颠覆。

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