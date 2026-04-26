英特尔绩后飙23%创25年高 美政府账赚2340亿 大行：增长潜力仍低估

英特尔（Intel）首季调整后每股盈利0.29美元，远高于预期的0.1美元；收入135.8亿美元，高于预期的124.2亿美元。受惠佳绩，英特尔上周五收市飙23%，并曾创逾25年来新高。英特尔股价急升也带动美国政府在该公司持股价值大幅攀升，帐面获利逼近300亿美元（约2,340亿港元）。

首季业绩大幅胜预期

英特尔上周五股价暴涨23.60%，收在每股82.57美元，盘中最高触及85.22美元，超越2000年8月31日创下的74.88美元历史收市高点。此波涨势主要受到第一季业绩表现优于预期激励。

业绩报告显示，英特尔第一季调整后每股盈余达0.29美元，大幅优于市场预期的0.02美元，收入为136亿美元，同样优于预期并年增7%。其中，数据中心业务收入按年增22%，成为主要增长动能，显示AI运算需求持续升温；个人电脑业务则在记忆体价格压力下仍展现韧性。

对前景发出乐观展望

同时，英特尔对前景发出乐观展望，预计第二季收入将在138亿美元至148亿美元之间，调整后每股盈利为0.2美元，远高于分析师先前预期的130.7亿美元收入和0.9美元每股盈利。毛利率亦可望改善，进一步提振市场信心。

多间券商同步上调英特尔投资评级。汇丰认为，市场仍低估英特尔在CPU领域的增长潜力，将目标价上调至100美元并维持「买入」评级。Jefferies则将目标价调升至80美元，维持「中立」看法，指AI对CPU市场的影响仍处早期阶段。

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