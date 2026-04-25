金融名人公开唱淡美国晶片股 批史上最长连升缺乏基本支持 押注半导体看跌期权

美股标指及纳指周五收于历史新高，除了美伊有望展开谈判利好股市，英特尔（INTC）股价飙升，更带动一众科技股大涨，当中英伟达（NVDA）上升4.3%，市值再度突破5万亿美元大关。不过，曾因准确预测2008年次按危机而声名大噪、电影《孤注一掷》原型人物Michael Burry则唱反调，宣布做空半导体板块，称当前升势缺乏基本面支持。

英特尔第二季度营收预测远超华尔街预期，反映其转型计划正在取得进展，有望受益于人工智能算力的基础建设，周五收市大升23.6%，收报82.54美元，创历史新高。其他晶片股亦急升，AMD股价大升14%；高通大升11%。

英伟达市值再破5万亿美元

值得注意是英伟达，周五收升4.3%，报208.27美元，市值继去年10月之后再次突破5万亿美元大关，自2022年底以来，英伟达的股价已上涨超过14倍。费城证交所半导体指数周五则上涨4.3%，连续第18个交易日收高。

互动经纪公司高级经济学家José Torres表示，华尔街正在从周四的跌势中反弹，投资者因企业财报、地缘政治以及货币政策的消息而感到振奋。「英特尔的亮眼季绩进一步推动了半导体的历史性涨势，并加强了市场对人工智能革命仍有巨大发展空间的信心。」

下周观望五大科企业绩

下周多间科技巨头，包括「科技七雄」当中的五间公司——亚马逊、Alphabet、Meta、微软和苹果将公布业绩。Kerux Financial的David Laut表示，这些财报将有助于确认「近期科技股股价的涨幅是否合理」。他补充说，在美伊战争前开始的大型科技股调整几乎已经结束，估值再次回到高位，大型科技股的前景完全取决于业绩表现。

早前由于美伊战争导致油价飙升以及供应链中断，投资者纷纷减少了对大型科技股的投资。近日投资者已「习惯」战况进展，对人工智能基础设施的需求也丝毫未见放缓的迹象，科技股再度受到青睐。

Burry：晶片股技术因素上升

不过，曾因准确预测2008年次按危机而声名大噪、电影《孤注一掷》原型人物Michael Burry则唱反调，宣布做空半导体板块，直言当前涨势缺乏基本面支撑。他在网上发文称，如果他现在持有半导体股会选择卖出，他认为，费城半导体指数的持续上涨更多是技术性因素所致，而非可持续的基本面驱动。

押注未来9个月内显著下行

Burry周四宣布买入半导体ETF iShares半导体ETF（SOXX）的看跌期权，2027年1月到期、行权价330美元的合约；以及英伟达同一期限的看跌期权，显示他押注半导体板块在未来约9个月内将出现显著下行。此外，Burry又持有纳指ETF QQQ的2027年1月及2027年3月到期看跌期权。

费城半导体指数创历史最长连升纪录，Burry声言：「我知道费城半导体指数会回落，老一代半导体从业者也知道。当前的上涨更多是技术性因素所致。」他又指，围绕数据中心大规模扩张、晶片供应短缺的叙事虽然强劲，但更多属于市场情绪的推动，而非可持续的基本面逻辑支撑。

转向投资估值相对低传统股

除了做空半导体，Burry本周又披露自己已增持房利美和房地美股票，并加仓连锁有机超市Sprouts Farmers Market。另外，Burry又列出三只重仓股，GameStop、京东以及医疗管理机构Molina Healthcare，并表示已进一步买入Molina Healthcare，同时表示「可能增持」Lululemon。他又表示已新开仓微软，理由是该股是2026年以来表现最差的大型科技股之一。Burry的持仓反映他将资金从高估值科技主题，转向估值相对低位的消费、医疗及传统金融资产，同时通过期权押注科技股下行的机遇。

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