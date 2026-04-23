菜鸟合作伙伴 内地无人货车营运商九识智能 计划来港上市集资约6亿美元
更新时间：11:12 2026-04-23 HKT
发布时间：11:12 2026-04-23 HKT
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《彭博》报道，内地无人货车营运商九识智能计划在港招股上市，据报集资额6亿美元，公司正与多间银行商讨上市安排事宜。
阿里旗下菜鸟 与九识智能整合无人车业务
九识智能成立于2021年，现时在内地营运逾25,000辆货车，供应L4级高度自动化配送货车。
今年初九识智能与阿里旗下菜鸟公布，达成深度战略整合。菜鸟将无人车业务注入、现金投资方式，成为九识智能股东，注资金额未有披露。
透过今次战略合作，菜鸟将不再直接生产及销售无人车，将发挥物流生态优势，加大无人车在物流领域的应用。「菜鸟无人车」品牌将由菜鸟授权给九识使用，并保持作为阿里巴巴投资孵化的生态企业身份。
九识智能于内地全国29个省、200个城市开展营运，L4配送货车营运合共超过1,200万公里，并已在东南亚及中东部分地区开展无人货车业务，包括新加坡及阿联酋等地区。
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