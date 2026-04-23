Tesla首季收入增速近3年最劲 现金流有惊喜 惟马斯克预告资本支出大增

Tesla（TSLA）公布首季业绩，收入按年增16%至223.87美元，创将近3年最劲增速；纯利升17%至4.77亿美元；经调整盈利14.53亿美元，经调整每股盈利0.41美元，升52%。不过，集团CFO表示，今年资本支出预计超过250亿美元，比之前估计增加了50亿美元；同时行政总裁马斯克亦表示资本支出将大增。该股盘后向下，跌约0.3%至386.35美元。

能源业务成拖累项目

业绩显示，Tesla汽车业务收入按年升16%至162.34亿美元；能源业务收入跌12%至24.08亿美元，成为主要拖累项目；服务与其他收入升42%至37.45亿美元。毛利方面，总毛利按年增50%至47.2亿美元，为去年第四季增速20%的两倍多；GAAP毛利率去年第四季的20.1%提升至21.1%，创2022年第四季度以来单季新高，按年则升478个点子。

Tesla在业绩中强调，汽车业务存在与质保、关税相关的一次性收益，同时服务等高毛利或改善中的业务贡献增加，加上原材料成本下降与汇率的正向影响，推升了利润表现。集团又指，亚太区和南美市场的汽车需求持续增长，而欧洲、中东、非洲和北美需求亦见反弹。

实际现金流按年倍增

此外，现金流是业绩「惊喜」之一，经营现金流按年增83%至39.37亿美元；自由现金流则增117%至14.44亿美元。华尔街原本预计首季自由现金流转为负值，而实际现金流按年翻了一倍多，当季资本支出亦较分析师预期低四成。不过，集团CFO在电话会议上表示，今年资本支出将超过250亿美元，较之前估计增加了50亿元；同时行政总裁马斯克亦表示资本支出将大增。

首座大型Optimus工厂快开始

业务前景方面，Tesla重申Robotaxi专属产品Cybercab与Semi卡车预计今年量产。首座大型Optimus工厂的准备工作很快将于第二季开始，第一代生产线设计为年产100万个机器人，将取代加州Fremont工厂的Model S和Model X生产线；此外，集团正为德州超级工厂准备第二代生产线，该生产线长期设计年产能将达1,000万个机器人 。

至于AI基础设施，位于德州超级工厂的第二代AI训练超级计算机集群——Cortex 2已上线并开始训练负载，正持续扩充现场训练基础设施，确保为公司的AI产品与服务的开发提供充足的计算资源：同时继续推进基于超级计算机项目Dojo 3的定制芯片研发工作，逐步降低训练成本。

另一方面，Tesla与SpaceX合作打造史上最大规模的芯片工厂，从德州工厂园区内的研究型晶圆厂起步，并已于4月完成下一代AI推理处理器的流片。