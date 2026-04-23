恒指收跌248点 失守两万六关 半新股炒作降温 分析：市场观望气氛浓厚｜港股开市

中东局势反复未明，国际油价攀升，市场观望态度逐渐浓厚，在重磅金融股和科网股在拖累下，港股再低开低走。恒指周四全日收报25915点，跌248点或0.9%，跌穿26000大关，连跌两日，累跌572点，创逾一周低位。除了韩股再升0.8%破顶外，其他亚洲主要股市亦见回落，台股、日股和内地上证指数跌幅介乎0.3至0.8%。

北水连续第三日流入

恒指低开65点后，愈跌愈有，最多跌323点，见25840点，尾市稍为喘定，最终全日收报25915点，跌248点。国指跌69点，收报8732点；科指跌98点，收报4865点。大市成交增至2,553亿元，北水持续捞货，再流入85.98亿元，连续第三日流入。

金融股向下 汇丰跌2%

重磅金融股向下拖低大市，汇丰（005）下滑2%，收报141.1 元；友邦（1299）跌1.7%,收报81.75 元；中国人寿（2628）下降1.8%，收报26.8元。

科网股亦是拖累大市元凶，小米（1810）挫2%，收报31.18 元；网易（9999）跌2.9%，收报172.4 元；美团（3690）跌1.4%，收报83.1 元；腾讯（700）下滑1.7%，收报495.2元；阿里巴巴（9988）旗下AI千问App宣布，首次向外部合作伙伴开放「AI办事」能力，并以接入中国东方航空，但该股仍下降0.8%， 收报130.4 元。

石油股逆市造好 中海油升近3%

油价高企，石油相关股逆市造好撑市，中海油（883）扬2.9%，收报27.66 元；中石油（857）涨4.2%，收报11.1 元；中石化（386）升1.6%，收报4.57 元；设备股山东墨龙（568）大升10.1%，收报8.91元。

金价走低 灵宝黄金挫近6%

金价反复走低，以及美国减息前景不明朗，黄金股走弱，灵宝黄金（3330）大跌5.7%，收报22.88 元；赤峰黄金（6693）挫6.7%，收报39.12 元；老铺黄金（6181）跌2.2%，收报588 元；紫金黄金国际（2259）跌5.7%，收报160.1元；紫金（2899）下滑2.5%，收报36.9元。

胜宏回吐半成 群核跌近19%

部分半新股炒作降温，胜宏（2476）回调5.6%，收报317.8元；群核科技（068）泻18.8%，收报30.38 元；思格新能（6656）跌0.8%，收报563元；极视角（6636）走低2%，收报120元。至于今日（23日）首挂的华勤技术（3296）依然受捧，收报88元，较招股价77.7元升13.2%，不计手续费，一手赚1,030元。

个股方面，外电报道，万科（2202）提议将下个月到期的人民币债券展期一年，该股挫2.7%，收报2.9元；佐丹奴国际（709）今年首季收入10.36亿元，按年升3.91%，惟股价仍跌0.7%，收报1.5元；周大福（1929）截至今年3月底止第四财季 ，零售值按年跌1.5%，股价下降3.6%，收报10.9元。恒瑞医药（1276）首季多赚近22%，该股逆市扬2.8%，收报68.7元。

梁杰文：倘失守两万五关可低吸

宏高证券投资经理梁杰文表示，早前在憧憬中东战事有转机的利好下，港股累计了不少升幅，虽然中东局势现未见恶化，但美伊和谈反复，市场观望情况浓厚，以及油价高企下，市场对于环球通胀的忧虑升温，因此港股周四续弱。他续指，预期中东问题仍有望和平解决，料恒指短期或于26000水平胶著，而若恒指跌穿25000关，不妨是趁低吸纳的机会。

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1215：伊朗局势继续反复，加上部份市场资金转投认购新股，恒指今早低开64点后，越跌越多，跌幅一度扩大至323点，低见25840点，截至中午报25870点，跌292点或1.12%，半日成交1,426亿元。科指中午报4849点，跌114点或2.31%。

比亚迪挫逾4% 石油股撑市

重磅蓝筹股中，汇丰（005）及腾讯（700）半日分别跌1.74%及1.67%，连同比亚迪（1211）急挫4.4%，为拖累大市主要元凶。相反，油价持续高企，中海油（883）及中石油（857）分别升1.8%及2.5%，而建行（939）及工行（1398）亦齐升约1%，力撑大市。

单计股价变幅，信达生物（1801）跌逾5.8%，为表现最佳蓝筹，比亚迪电子（285）及吉利汽车（175）亦分别跌5.5%及5%。

板块走势方面，受累金价持续低迷，以及美国减息前景成疑，黄金相关股走弱，其中灵宝黄金（3330）跌逾8%；赤峰黄金（6693）跌6.9%；紫金黄金国际（2259）及紫金（2899）亦分别跌6.3%及2.8%。

汽车股亦见低迷，除了比亚迪及吉利外，小鹏（9868）跌6.3%；零跑（9863）跌6%；理想汽车（2015）及蔚来（9866）则跌2%及0.5%。

半新股炒作减退 群核跌8%

不过，新股继续有好表现，华勤技术（3296）半日升13%。半新股炒作则有所减退，胜宏（2476）跌逾7%；群核（068）跌8%；思格新能（6656）跌2.6%；极视角（6636）跌逾6%；而长光辰芯（3277）及华沿机械人（1021）则逆市升1.7%及2%。

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0930：美国总统特朗普表示，有关延长停火只有3到5天窗口期，以及将于26日（本周日）结束的报道，都是「假的」，又指不急于结束战争，对延长停火期限目前没有限定的时间表。另一方面，伊朗革命卫队（IRGC）于周三（22日）在霍尔木兹海峡采取实质军事行动，扣押了两船，并指控违反航行法规及干扰导航系统。

油价升近4% 美股仍向上

消息刺激油价向上，伦敦布兰特期油周三收市报101.91美元，升近3.5%；纽约期油则收报92.96美元，升近3.7%。美股三大指数周三亦向上，道指升340点或0.69%，报49490；标指升73点或1.05%，报7137点；纳指升397点或1.64%，报24657点。不过，反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.05%至7016点。

Tesla首季收入增16% 盘后股价微跌

美股焦点中，Tesla首季收入按年增16%至223.87美元逊预期；纯利升17%至4.77亿美元；经调整盈利14.53亿美元。集团CFO表示，今年资本支出预计超过250亿美元，比之前估计增加了50亿美元；行政总裁马斯克亦表示，资本支出将大增。该股盘后向下，跌约0.3%至386.35美元。

港股方面，恒指今早低开64点，报26098点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.8%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）跌0.3%；小米（1810）无起跌；京东（9618）跌0.8%；百度（9888）亦跌0.3%。

华勤技术公开发售录530倍超购

新股华勤技术（3296）公开发售录约530倍超购，一手中签率12%，国际发售则超购约12倍。该股开市报87.55元，升12.7％。

金沙中国经调整物业EBITDA增18%

金沙中国（1928）公布控股股东Las Vegas Sands Corp首季业绩，其中金沙中国净收益按年增23.6%至21亿美元，净收入增45.5%至2.9亿元，经调整物业EBITDA则增18.3%至6.3亿美元。该股开市报17.13元，无升跌。

恒瑞医药首季多赚22%

恒瑞医药（1276）首季收入按年增12.98%至81.41亿人民币，净利润增21.78%至22.82亿人民币；创新药销售收入占比首次突破六成，达61.69%。该股开市报68.5元，升2.5％。

北水动向方面，昨日净买入港股48.9亿元，中海油（883）、吉利汽车 （175）及泡泡玛特（9992）分别获净买入4.75亿元、3.32亿元及3.31亿元；而阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出10.62亿元、10.28亿元及6.66亿元。

