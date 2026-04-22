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周大福珠宝上季零售值跌1.5% 港澳同店销售增长四成

股市
更新时间：19:29 2026-04-22 HKT
发布时间：19:29 2026-04-22 HKT

周大福珠宝（1929）公布截至3月31日止3个月，周大福零售值录按年录得负1.5%增长，其中内地零售值跌8.2%，香港、澳门及其他市场增长58.5%。周大福表示，上季在外部不确定性加剧，及黄金价格处于前所未有的高位且波动显著的背景下展开，对消费者购买行为造成影响。

香港同店销售增36.8%

周大福指，内地直营店于季内的同店销售轻微增长0.2%，而加盟店的同店销售则下跌5.8%；香港及澳门的同店销售受惠于消费气氛向好及客流维持强劲，增长40.1%，其中香港上升36.8%，澳门则上升50.1%。

季内在港开设1个零售点

该公司指，期内，于内地选择性地开设13个周大福珠宝零售点，并关闭141个零售点，净关闭128个零售点。总体而言，于2026财政年度净关闭969个周大福珠宝零售点。

周大福又指，于香港、澳门及其他市场，季内分别在香港开设1个和在其他市场开设2个周大福珠宝零售点。

 

 

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