苹果库克现身员工大会 澄清身体状况 拟长期担任行政主席一职

苹果（AAPL）公布库克（Tim Cook）将卸任行政总裁，交棒予资深硬件工程主管John Ternus。库克周二现身员工大会，澄清其身体状况，并预告将长期担任苹果行政主席一职。

强调自己「身体健康、精力充沛」

库克周二与候任行政总裁John Ternus一同现身苹果总部Steve Jobs Theater，就交棒安排解画，并分享对苹果新产品的看法。

库克强调自己「身体健康、精力充沛」，并预告拟长期担任行政主席这个新职位。虽然John Ternus一直被视为库克的接班人，但库克之前未有暗示过自己快将卸任，库克称自己身体健康良好，显示他试图释除外界对卸任行政总裁决定的猜测，特别是关于他的身体状况疑虑。

在员工大会上，库克称会尽自己所能，以需要的任何方式支援John Ternus。他表示「会随时提供我的知识和经验，并随时作为一个可以交流想法的对象。」库克又强调，苹果始终是他最重要的优先事项，是他的「立身之本」，他无法想像没有苹果的生活。

期望实现「史上最佳的过渡」

被问及为何选择于现在卸任行政总裁职位，库克列出安排卸任的三大条件，一是公司业务须发展良好，产品路线图须非常出色，而John Ternus须做好接任的准备。而现在这三项条件齐备，正是时候实现「史上最佳的过渡」。

库克期望今次交棒能够成为「教科书式接班计划」，是世上最好的，他更希望商学院等会就此撰写研究文章。

John Ternus在大会上表示苹果将有一条令人难以置信的路线图，更扬言在他整个职业生涯中，现在是苹果建构产品及服务最令人兴奋的时期。他强调苹果将专注于设计，因为设计是苹果所做一切的核心。

市场预计苹果今年秋季将发布折叠屏幕iPhone，据报苹果正开发多款家用及可穿戴设备。

库克将于今年9月1日将行政总裁一职交棒予John Ternus，并转任苹果行政主席。苹果同二收报266.17美元，跌2.52%，盘后转升0.59%，报267.75美元。