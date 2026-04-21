汇丰散户出席股东会 称最紧要派息 盼总部搬回香港 「今年礼物胜去年」

汇丰控股（005）今日在港举行非正式股东大会，未到下午2时半登记时间，一众小股东已开始鱼贯登记入场。

一位持有汇控股份20多年的李先生，首次出席香港股东会。他对汇控的股价和股息都好满意，表示现时持股3万多股，最高买入价为140多元，最平买入50多元，股价低时又入多些货，有次买入就是汇控突停派息令股价急插之时，而到目前平均入货价已有赚2倍。

盼汇控多做中国业务

他认为汇控派息算好，由于他主要是长揸收息，所以觉得最紧要是派息，反正不会卖股，故对汇控股价不会有太大感觉，「总之就满意汇控的股东回报」。

汇丰控股今日在港举行非正式股东大会。

他无意在股东会上发问，但都想传媒向管理层讲出自己对汇控的期望，「我想佢哋将总部搬番嚟香港」，因为可悭回很多税，始终英国的税贵很多，加上汇控的主要业务在亚洲和香港，又盼汇控多做中国业务。

郑女士：曾100元至113元加注

另一位小股东郑女士亦为汇控长情股东，持有汇控股份几十年，首次买入汇控已是80年代的事。去年汇控股价节节上升，她亦有趁机在100元至113元加注。目前共持有汇控2万多股。

有股东坦言到场目的主要是「攞礼物」。

去年初至今汇控股价累升近90%，去年度派息75美仙，她对此表示极满意，尽管汇控的表现曾一度伤透股东的心，但她说「无所谓喇！因为（汇控）不断有息派！」反正自己也是长揸收息，从无想过会卖股，所以希望汇控继续一年派4次息。

她说，基本上每年都会出席汇控的香港非正式股东会，并坦言到场目的是主要是「攞礼物」。她指出，今年所获礼物是保温壶一个，比较实用，好过去年劣评如潮的环保袋。