南方东英实金ETF挂牌 陈茂波：契合港黄金发展战略 同日上市胜宏科技高开57%

本港最大的实物黄金ETF南方黄金（3030）和今年以来IPO集资额最大新股胜宏科技（2476）今日（21日）同场挂牌。南方黄金高开0.8%，不计手续费，一手（100股）赚6元。胜宏科技则延续暗盘升势，高开57.2%，不计手续费，一手帐面赚12012元。

两产品在港上市好事成双

财政司司长陈茂波致词时表示，两产品在港上市是好事成双，其中发展国际黄金交易市场是巩固和提升香港国际金融、贸易、航运中心的地位的重要一步，国家「十五五」规划也明确支持香港构建大宗商品交易生态圈，相信此举不仅能够推动黄金市场本身形成蓬勃、具深度和广度的交易生态，更著力延伸至清算、实物交割、物流仓储、精炼加工等全产业链环节，并提升人民币在国际黄金定价与交易中的影响力，从而服务区域黄金与大宗商品交易的稳定性与效率，助力国家金融强国建设。

陈茂波表示，目前排队等候上市的企业约有500家。

他续指，南方东英今日上市的南方黄金ETF支持实物申赎，实现在港交易在港存放，而这香港的黄金发展战略高度契合。陈还说，香港积极发展ETP市场，今年初日均交易额约50亿美元，已成为全球最活跃的ETP市场之一，规模仅次于美国和内地，下一步，将继续推进与其他市场的ETP产品的互联互通机制，既吸引更多全球资本进入香港市场，也为本地投资者拓展更多元、更丰富的投资产品选择。

全面推进「金融+」发展战略

谈及IPO市场，陈茂波说，过去两年，香港股票市场稳步发展，持续汇聚大量国际与内地资金，为企业不同发展阶段提供有力的融资与资本支持。目前排队等候上市的企业约有500家，港交所亦正全力加速审批流程，支持企业加快完成全球业务布局。同时政府正全面推进「金融+」发展战略，以金融赋能千行百业，未来在持续优化上市制度，特别是针对科技创新企业，让企业能够更高效、便捷获取其所需资金。

黄天祐表示，南方黄金ETF为投资者提供更便捷、更高效的投资渠道。

黄天祐：助港黄金交易市场定价

证监会主席黄天祐在同一场合亦表示，认为一个成熟的国际金融中心犹如一支顶尖的交响乐团，绝非依赖单一机构或单一产品，而是需要交易所、金融机构、基金管理人等多方协同参与，共同构建多元、互补、共振的生态体系。他续指，在当前全球格局加速演变、资产配置多元化趋势明显，今日本港南方黄金ETF的推出恰逢其时，为投资者提供更便捷、更高效的投资渠道，亦有助香港提高在全球黄金交易市场的定价。

丁晨：真正实现在港交易及存放

南方东英资产管理行政总裁丁晨则说，南方黄金ETF支持现金申购赎回和实物黄金申赎两种方式，其持有的实物黄金直接存放于香港，真正实现了在港交易，在港存放，从而能让有效地管理地缘风险，旨在为全球投资者提供一个更加安全、更高效的黄金配置工具。

胜宏科技：强化AI算力相关领域

另外，胜宏科技董事长陈涛亦说，多家国际机构预测，到2030年，全球AI基础设施建设规模将达到3万亿至5万亿美元，这一趋势将为胜宏科技带来新的黄金发展期，公司正加速推进高端产能建设，强化在AI算力相关PCB领域的优势和供应能力。

胜宏科技于公开发售超购430.15倍，国际发售超购17.5倍，集资额201.17亿元。

胜宏科技董事长陈涛预期，在全球AI基础设施建设下，公司将迎来黄金发展期。