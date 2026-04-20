伊朗具备持久战基础 加密货币收通行费 成比特币新推动力｜马行空

2月28日美国和以色列对伊朗发起军事攻击击毙哈梅内伊等一众伊朗高官。战前美国的分析认为只要消灭哈梅内伊就能实现伊朗政权更迭，从而实现速战速决的目的。事与愿违！伊朗的政治体制、军事能力以及社会对战争的承受能力都超出了美国的预期。相反，美国国内却因为油价上涨、通胀回升、反战情绪高涨，让特朗普的支持率降至历史最低，威胁中期选举。

4月11日美伊首轮谈判破裂，4月13日美国也宣布封锁霍尔木兹海峡。4月15日特朗普宣布与伊朗的第二轮谈判正在筹备，并称「非常有可能」在4月21日与伊朗达成框架性协议。相反，伊朗的表态则依旧强硬。本文将重点分析伊朗经济韧性的来源，并推演由此带来的经济影响。

政教合一

1979年伊斯兰革命后确立了一套神权定方向、世俗管执行双轨制。伊斯兰革命卫队作为效忠最高领袖的平行力量，既保障社会安全又深度参与经济，可以类比为中国的央企有了自己的军队，而央企和军队只对最高领袖效忠，这是伊朗神权统治稳定的重要愿意之一。

伊朗还有一套经过多年完善的「专家会议」制度，专家会议由88名宗教法学家组成，每八年通过全民直选产生，所有候选人需经最高领袖的间接同意。专家会议拥有宪法赋予的选举、监督甚至罢免最高领袖的权力。2月28日哈梅内伊遇袭身亡后这一机制展现出惊人效率。3月1日临时委员会成立，3月2日专家会议召开，3月8日穆杰塔巴·哈梅内伊当选新最高领袖。革命卫队第一时间声明无条件效忠新领袖。美国试图颠覆伊朗政权的计划泡汤了。

更重要的是，哈梅内伊的死让他以殉道者的身份极大强化了其合法性和伊朗的社会凝聚力。此前内部累积的民生争议和派系矛盾，在美国的打击之下迅速消解。政教合一的体制不仅保障了权力的制度化延续，更将外部打击转化为社会动员的强大动力，这是伊朗可以承受持久战的精神基础。

工业体系完整

伊朗是中东地区工业体系最完整的国家。石化产业是伊朗的工业王牌。伊朗已建成中东第二、全球前十的石化产业体系，2025年总产能突破7000万吨。

钢铁产业是工业的脊梁，伊朗非石油出口的第一大支柱就是钢铁，2025年伊朗粗钢产量3180万吨，相当于沙特、阿联酋、土耳其三国的产量总和，全球前十、中东第一。

伊朗有独立自主的汽车产业链，汽车不仅能自给自足，现在还能出口，巅峰时年产150万辆，现在也在130万辆。截至2025年，伊朗是全球第16大汽车生产国，超过俄罗斯和英国。能生产汽车就能生产武器，当前伊朗已实现90%以上武器装备自主量产。2021-2025年，伊朗武器进口仅占中东整体的0.2%，几乎完全依靠本土军工满足国防需求。无人机产业更是实现了从仿制到全球出口的跨越，跻身全球前五大无人机出口国。

伊朗从海湾战争吸取教训，大力发展地下隧道工程。伊朗把平均海拔3000米以上的扎格罗斯山脉变成天然盾牌，在其下面建地下导弹生产和存储基地，岩层厚度普遍达到200至500米。最深设施埋藏在约500米花岗岩之下，远超美军最强钻地弹GBU-57的理论穿透极限。西方情报估算伊朗拥有数十个主要地下基地，伊朗则自称有数百个。尽管美军开战以来对这些基地进行大规模打击，但其地下网络仍能支持导弹快速修复与重新装备，内部的导弹库存基本不会受损。这是伊朗可以承受持久战的物质基础。

构建非美元信用体系

2012年美国联合欧盟将伊朗从SWIFT系统中剔除，迫使伊朗构建起一套独特的金融机制。这套机制的核心是与中国、俄罗斯等国的本币结算及以物易物，基本摆脱了对美元的依赖。

中国购买了伊朗90%以上的原油，双方搭建了一个「油换基建+闭环结算」的通道。伊朗把原油卖给中方，等值资金并不通过国际银行体系直接汇给伊朗，而是由中资机构在伊朗境内承建机场、炼厂、交通等大型项目，用工程款对冲油款，中国的基建反过来又增强了伊朗的抗打击能力。而且中伊铁路已经贯通，只需15天就可完成集装箱从中国义乌到伊朗德黑兰的运输。中伊铁路被炸3天后就能实现修复通车，背后也是因为有中国的技术支持。这套非美元的金融体系避免了传统制裁下的流动性窒息。信用中介从美元转向平行体系，极大提升了经济韧性。

当然伊朗并不满足于此，比如伊朗要求通过霍尔木兹海峡的油轮要缴纳1美元/桶的通行费，并且以加密货币的形式支付。根据Chainalysis的数据，伊朗国内的比特币和稳定币使用2025年已达到约78亿美元。如果伊朗进一步要求用加密货币支付通行费，则加密生态可能进一步壮大。在全球滞胀预期、能源危机、美元霸权衰落等多重因素影响下，黄金、黄金RWA、比特币的价值贮藏作用可能再次凸显，成为新一轮上涨的重要推动力。