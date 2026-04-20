中东战况虽然仍反复 但战事消息影响渐退减｜古天后

4月20日，部份时间有阳光，初时局部地区能见底颇低，下午有几阵骤雨及局部地区有雷暴。伊朗指美国喺谈判及停火期间，持续表现背信弃义行为，令中东局势再度紧张，更刺激国际油价回升，今早纽约期油反弹7%，幸而未有重返90美元之上，暂时连较受油价影响嘅日本股市，亦未有因中东局势再度紧张而向下，今早日经指数反而升至59000水平。显然资本市场对中东战事消息反应正减退，影响力已退减。

恒指不失20日线料续反弹

虽然中东局势仍反复，伊朗宣布向所有商船开放霍尔木兹海峡，但不足24小时，伊朗于周六指控美国违背承诺继续持锁伊朗港口。港股上周表现反复，周四恒指一度高见26403升至3月初以嚟高位，但周五却回吐233点收26160收市，按周录得267点或1.03%升幅。不过周五晚夜期一度升随标指及纳指再创新高而升至26652高位，其后夜期回吐至26500水平，而ADR则仅录得几十点升幅。由于周末期间，霍尔木兹海峡仍擦枪走火，纽约期油反弹接近7%，今早黑期回落至26200水平，料今早港股开市亦会接近26200水平。

美伊战争爆发已今已逾一个月，恒指一度低见24203即展开反弹，而上周二10日线升穿20日线，更已收复50日线及100日线，已突破由1月高位28056延伸出嚟嘅下降轨之上，不过喺短线超买下，再借战事消息作调整。只要恒指仍守于25500水平之上，不失20日线，料后市反弹可持续，进一步挑战26500-26600水平。

宁德时代周二举行「超级科技日」

顺带一提，内地市场监督管理总局依法对7家电商平台「幽灵外卖」系列案作出行政处罚决定，涉及美团（3690）、京东（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘宝、天猫及抖音等，处以罚没款合共近36亿元人民币；留意相关股份有何反应。而本周二宁德时代（3750）举行2026年「超级科技日」发布会，主题为「极域之约」；为公司成立以来技术密度最高嘅一场发布会。届时推出全新技术、产品及生态，都将直击行业最关注嘅重点。

本周后期有多家美国大型企业公布季度业绩，包括波音（Boeing）、特斯拉（Tesla）、IBM及英特尔（Intel），呢啲重磅股走势亦会影响已再创新高嘅标指及纳指走势。

古天后