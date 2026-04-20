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美伊两周停火协议即将到期 中东战局及多项经济数据轮番牵动市场走势 ｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-04-20 HKT
发布时间：06:00 2026-04-20 HKT

本周全球金融市场充满了变数与机遇，中东战局仍将是影响本周金融市场走势的重要因素之一，尤其重点关注美伊两国能否延长本周内到期的停火协议，和是否能够重启谈判并达成停战协议。同时美国海关即将启动「关税退款」和举办KevinWarsh联储局主席提名确认听证会亦让市场走势变得不明朗。另外，不过本周将迎来多项影响金融市场走势经济数据，同时特斯拉、英特尔等多间重要公司的最新业绩。

美国市场多重考验来袭

本周内，美国市场将迎来多重重磅考验。伊朗已再次关闭了霍尔木兹海峡，且美国与伊朗的两周停火协议将在本周三（22日）届满，市场关注本周内双方开展谈判的是否会涉及停火协议。最新消息指，美国与伊朗之间的谈判很可能会在本周五之前举行。

于周一（20日）起，美国可能将启动总额高达1660亿美元的关税退款行动，这些关税在今年2月被美国最高法院裁定为「非法」。至于周二（21日）参议院银行委员会将就KevinWarsh的美联储主席提名举行听证会，会议有望传达新任主席人选在货币政策的最新观点。市场预期，如果KevinWarsh在听证会上表现出较为鹰派的态度，市场对年内降息的预期可能会进一步降温，反之则可能提振风险资产。

另外，本周中美国3月零售数据及4月制造业和服务业PMI等重磅经济数据亦将出炉。至于科技股「七巨头」之一的特斯拉、科企英特尔，燃气轮机三巨头之一的GEVernova等将在本周内公布最新的季绩。

中国央行动态主导市场情绪

中国人行将于周一（20日）公布4月贷款市场报价利率（LPR）。考虑到稳健的货币政策基调以及近期宏观数据的向好，市场普遍预计1年期和5年期以上LPR将分别维持在3.0%和3.5%，连续第11个月保持不变。

香港市场数据与新股齐登场

香港政府统计处将于周四（23日）公布3月份居民消费物价指数（CPI）及失业率，为评估本地经济复苏状况提供最新依据。至于胜宏科技（2476）和华勤技术（3296）两只新股亦将于本周内在港交所挂牌上市。

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