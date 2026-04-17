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美伊停火掀全球股市升浪 美股韩股升逾一成 A股港股仅升4%垫底 全球主要市场升幅一览

股市
更新时间：10:25 2026-04-18 HKT
发布时间：17:41 2026-04-17 HKT

霍尔木兹海峡重新对商船完全开放，刺激美股三大指数周五（17日）收市升逾1%，标指、纳指再创历史新高，纳指更是连续13个交易日收涨，追平1992年以来的最长连升纪录。

事实上，自4月7日美伊双方达成为期两周的停火协议，已触发全球股市新一轮升浪。《星岛头条》统计自4月7日至17日期间，全球主要股票市场全面造好，惟各地区表现分化，资金明显偷步炒作日韩及美国股市，韩股自停火协议以来累升逾12%，纳指升逾11%，日股亦升逾9%。相比之下，香港恒生指数及内地上证指数表现相对失色，期内仅升4%，升幅在全球主要市场中「包尾」。

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资金偷步炒 韩股升逾12%

自两周停火协议达成以来，避险情绪急降温，资金迅速重投风险资产。近年由半导体领涨的韩股表现最生猛，韩国KOSPI指数在过去十日内大幅飙升约12.68%，成为表现最佳的主要市场。美国纳斯达克指数及日本日经225指数紧随其后，分别录得约11.13%及9.44%的强劲升幅。IG市场分析师叶蔚文日前分析指，日本及韩国因对中东能源进口的高度依赖，在冲突期间遭受更大抛售，故在停火消息下录得更强劲的反弹。

此外，美国标普500指数及德国DAX指数亦分别录得约7.7%%及7.77%的升幅，而美国专注于大公司、波动率更低的道琼斯指数则升6.14%。

摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Marcella Chow表示，美股今轮上涨并非仅由和平乐观情绪推动，她指美国经济的韧性、强于预期的业绩以及人工智能需求的强劲增长都提供了动力。

A股港股同期仅升4%包尾

尽管全球投资气氛向好，但A股及港股市未完全受惠于这股热潮，表现明显跑输环球。由4月7日至昨日(17日)，恒生指数由25116点升至26160点，升幅仅约4.15%；上证指数同期亦由3890点升至4051点，仅录得约4.14%的升幅。

全球主要市场升幅

市场 指数 4月7日收市(点) 4月17日收市(点) 升幅
韩国 KOSPI 5494 6191 12.68%
美国 纳斯达克 22017 24468 11.13%
日本 日经225 53429 58475 9.44%
德国 德国DAX指数 22921 24702 7.77%
美国 标普500 6616 7126 7.70%
美国 道琼斯 46584 49447 6.14%
香港 恒生指数 25116 26160 4.15%
中国 上证指数 3890 4051 4.14%

通胀或持续 市场波动料仍大

不过有分析指出，在霍尔木兹海峡关闭期间，原油价格、化肥及粮食供应链均受影响，通胀预期已产生了变化，各国央行被迫采取延迟减息政策，即使本周末签署和平协议也不会逆转。太平洋投资管理公司集团首席投资官Daniel Ivascyn表示，最有可能的结果是逐步降温，但市场波动性很大。

研究机构Sevens Report创办人Tom Essaye则质疑，标指自3月下旬低点以来的强劲反弹，表现无疑相当亮眼，「但这个指数是否涨得太快、太远？」LPL金融公司的宏观策略主管Kristian Kerr则关注，标指近期成交量仍低于今年以来的平均水平，反映今次上涨更多是由空头回补和被动调整仓位所推动，而非有新资金入场。

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