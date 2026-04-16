Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人瑞人才开拓国际业务 把握内企出海机遇 料今年利润显著提升

股市
更新时间：15:57 2026-04-16 HKT
发布时间：15:57 2026-04-16 HKT

乘著中企出海浪潮，内地人力资源管理公司人瑞人才（6919）副总裁及财务总监李文佳表示，今年主要开拓国际业务，现时出海的中企仍不多，故市场机遇大，该公司已累积的大量内地客户，愿意付出更高的费用。他估计，今年度该公司可维持收入约两成增长，净利润料显著提升，因为海外业务增长逐步提高。

欧美有高端人才需求

李文佳表示，海外业务在欧美市场较为成熟，会聚焦高端岗位，有百万级高端人才需求，行业包括晶片、自动驾驶、电池工程师等；中东市场正在能源和数字化转型，当地的项目规模大、周期长、需求稳定等；东南亚则处于产能转移阶段，具快速增长的大批量人才需求。他指出，国际业务的毛利率约20%，但此可能较为波动，因为需要前期投入。该公司去年整体毛利率为7.4%。

中东员工安全 客户需求遇阻

人瑞人才投资者关系部副总经理蒋盈盈表示，该公司去年上半年落地杜拜，现时有4至5个员工在当地工作，以及约200个外包员工，又指当地现时安全，但新项目需求延迟，因购买机票等事宜有阻碍，至于新客户的需求则未恢复，他们正在等待战争局势稳定后，再作部署。

本港政府人才业务有增长

该公司的香港人力资源业务著重外包服务，涉及内地互联网公司来港，以及香港政府的长期和短期职位。李文佳指出，随著公司逐步熟悉政府的招标程序和要求等，预计此业务的收入会有所增长。他续指，公司去年获得保险经纪牌照，因为外包项目和中资企业出海有保险需求。

谨慎收购同业 关注欧美日市场

人瑞人才的派息比例为30%，被问及会否有调整，李文佳表示要视乎现金流，公司有意发展国际业务，其落地成本高；另有市场开发成本，包括内部系统和留才等。他又透露，公司会考虑收购同业，但会谨慎行事，倾向发掘欧美和日本等成熟市场的对象，当中会考虑项目的本地客户经营状况，以及交付稳定程度。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
5小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
18小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
2小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
8小时前
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
8小时前
Varela涉嫌杀妻后潜逃到香港，逃避美国追捕。
01:22
FBI局长宣布海外拘捕涉杀妻预备役军人 疑犯2月起藏匿香港
即时国际
4小时前
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
社会
4小时前
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
饮食
20小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
4小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
2小时前