人瑞人才开拓国际业务 把握内企出海机遇 料今年利润显著提升

乘著中企出海浪潮，内地人力资源管理公司人瑞人才（6919）副总裁及财务总监李文佳表示，今年主要开拓国际业务，现时出海的中企仍不多，故市场机遇大，该公司已累积的大量内地客户，愿意付出更高的费用。他估计，今年度该公司可维持收入约两成增长，净利润料显著提升，因为海外业务增长逐步提高。

欧美有高端人才需求

李文佳表示，海外业务在欧美市场较为成熟，会聚焦高端岗位，有百万级高端人才需求，行业包括晶片、自动驾驶、电池工程师等；中东市场正在能源和数字化转型，当地的项目规模大、周期长、需求稳定等；东南亚则处于产能转移阶段，具快速增长的大批量人才需求。他指出，国际业务的毛利率约20%，但此可能较为波动，因为需要前期投入。该公司去年整体毛利率为7.4%。

中东员工安全 客户需求遇阻

人瑞人才投资者关系部副总经理蒋盈盈表示，该公司去年上半年落地杜拜，现时有4至5个员工在当地工作，以及约200个外包员工，又指当地现时安全，但新项目需求延迟，因购买机票等事宜有阻碍，至于新客户的需求则未恢复，他们正在等待战争局势稳定后，再作部署。

本港政府人才业务有增长

该公司的香港人力资源业务著重外包服务，涉及内地互联网公司来港，以及香港政府的长期和短期职位。李文佳指出，随著公司逐步熟悉政府的招标程序和要求等，预计此业务的收入会有所增长。他续指，公司去年获得保险经纪牌照，因为外包项目和中资企业出海有保险需求。

谨慎收购同业 关注欧美日市场

人瑞人才的派息比例为30%，被问及会否有调整，李文佳表示要视乎现金流，公司有意发展国际业务，其落地成本高；另有市场开发成本，包括内部系统和留才等。他又透露，公司会考虑收购同业，但会谨慎行事，倾向发掘欧美和日本等成熟市场的对象，当中会考虑项目的本地客户经营状况，以及交付稳定程度。