恒指高开高收 大升446点 阿里升逾5%领涨 AI股落镬 梁杰文提醒应逢高减持｜港股收市

市场继续憧憬中东战局缓和，美股隔晚纳指和标指创历史新高，加上中国首季GDP增长5%，高过预期，为市场带来惊喜。港股AI概念炒作再起，以重磅科网股为首相关股份亦造好，带动恒指高开高走，时隔近一个月终企稳26000关收市，以近全日高位收市，收报26394点，升446点，连升3日，累升734点兼创3月初以来高位。大市成交2562亿元。北水再净流入42.91亿元，连续第二日流入。

科指重上5000关

恒指高开175点，已是全日低位，随著内地经济数据出炉及科网股升幅扩大，全日节节向上，尾段最多升456点，全日收报26394点，升446点。国指收报8905点，升186点；科指重返5000大关，收报5092点，升180点或3.7%。

AI算力又加价 百度升8%

全球算力需求快速增加，多家算力企业上调产品价格，AI炒风再起，科网股撑起大市，重磅股阿里巴巴（9988）旗下阿里云再次加价，以应对算力市场成本的变化，同时再推出开放式世界模型产品HappyOyster，阿里股价大升5.6%，收报135.8元，单股贡献大市逾110点。百度（9888）走高7.7%，收报123.3元；腾讯（700）扬3.6%，收报517元；美团（3690）亦升2.8%，收报88.75元。

MINIMAX急升6% 壁仞劲飙27%破顶

AI大模型股快速回暖，MINIMAX（100）急升6.3%，收报900.5元；智谱（2513）升1.8%，收报883元；迅策（3317）扬10.1%，收报344.4元。

晶片股亦受惠AI炒作持续强势，壁仞科技（6082）大涨26.6%，收报48.86元，创上市以来新高；天数智芯（9903）拉升17.5%，收报435.8元；兆易创新（3986）涨13.4%，收报462.4元；澜起科技（6809）弹高8%，收报218.6元。

宁德时代积优急升9% 蓝筹最佳

宁德时代（3750）首季多赚48%至207.38亿元人民币，好过预期，股价飙升9%，收报714.5元，为表现最佳蓝筹股。同业亦表现亮眼，正力新能（3677）扬6.3%，收报8.1元；钧达股份（2865）走高4.3%，收报33.14元；中创新航（3931）涨1.4%，收报37.82元。

个股方面，首挂新股思格新能（6656）收报659.5元，较招股价659.5元大升103%，不计手续费，一手帐面大赚33530元。龙蟠科技（2465）预期第一季业绩按年扭亏为盈，磷酸铁锂业务受益下游需求提振，股价飙升23%，收报16.32元。

梁杰文料仍在24000至27000点上落

宏高证券投资经理梁杰文表示，美伊双方已有意愿进入和谈阶段，市场现对中东战局暂时不会恶化预期增强，资金回流股市，加上AI及科技股再度成为市场热点，带动整体投资气氛回暖，因此包括港股在内的亚洲股市向上。惟他强调，中线而言，市场对于高油价带来的压力预期还未反映，料恒指短期内重返中东战局开始前约26600点不感意外，但仍维持上落市格局，区间为24000点至27000点，并建议投资者逢高适度减持，不宜盲目追高。

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1215：恒指今早高开175点后，越升越有，升幅一度扩大至373点，高见26320点；截至中午亦以近高位收市，报26306点，升358点或1.38%，半日成交1,297亿元。科指中午报5057点，升146点或2.98%。

阿里云再次加价

重磅蓝筹股中，ATM齐向上，阿里（9988）及腾讯（700）分别升4.6%及2.8%，美团（3690）亦升2.5%，连同比亚迪（1211）升4.6%，为4只贡献恒指最多股份。

消息面上，阿里旗下阿里云再次加价，以应对算力市场成本的变化。该公司将对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行适度调整，影响产品为大模型服务平台百炼，上调幅度为2%至7%不等。

除了ATM外，多只AI相关股均炒上。其中，滴普（1384）升逾19%；百度（9888）升逾8%；迅策（3317）升4.5%；智谱（2513）则升逾4%。

MINIMAX推出「MaxHermes」

至于MINIMAX（100）半日升逾5%，该股宣布「MaxHermes」上线，是其基于Hermes Agent建构的云端自我进化AI助理。根据介绍，在独特的学习闭环机制下，每完成一项复杂任务，MaxHermes会自动从中提炼出可重复使用的Skills，保存为独立文件；在后续使用中，这些Skills会按需加载，并根据新的使用回馈不断自我改进。

另一方面，单计蓝筹股价变幅，则以宁德时代（3750）半日大升10.3%冠最佳。首季多赚48%至207.38亿元人民币，收入增52%至1,291.31亿元人民币；同时，公司拟设立注册资本300亿元人民币的子公司时代资源集团，以作为新能源矿产领域的专业投资营运与管理平台。另一方面，外媒报道指宁德时代高层正牵头推动将公司从美国国防部的中国军方关联企业名单中移除。

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0930：美国总统特朗普表示，美伊两国在4月下旬英国国王查尔斯三世访美前「很有可能」达成协议；另有报道指美伊正考虑将停火期限延长两周，以便有更多时间进行和平谈判。

随着中东紧张局势对市场影响减低，美股周三普遍向好，标指及纳指更创历史新高，其中标指一度高见7026点，收市升55点或0.8%，报7022点；纳指则11连升，一度高见24026点，收市升376点或1.59%，报24016点；惟道指向下，收市跌72点或0.15%，报48463点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升0.75%至7068点。

Tesla自研晶片有进展 股价升逾7%

市场焦点股中，Tesla（TSLA）自研A15 AI推理晶片已成功完成流片，主要面向自动驾驶计算平台和Dojo超级计算机集群，有望大幅降低其对外部晶片依赖，集团行政总裁马斯克更高调表示该晶片未来将成为「全球产量最高AI晶片之一」。该股周三收报391.95元，大升7.6%。

港股方面，恒指今早高开175点或0.68%，报26122点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升1.5%；美团（3690）升0.6%；小米（1810）升0.5%；京东（9618）升2.2%；百度（9888）亦升3.5%。

宁德多赚48% 传寻求移除「军方关联企业」

个股消息中，宁德时代（3750）首季多赚48%至207.38亿元人民币，收入增52%至1,291.31亿元人民币；同时，公司拟设立注册资本300亿元人民币的子公司时代资源集团，以作为新能源矿产领域的专业投资营运与管理平台。另一方面，外媒报道指宁德时代高层正牵头推动将公司从美国国防部的中国军方关联企业名单中移除。该股开市报684.5元，升4.4%。

思格新能公开发售超购逾1100倍

新股方面，思格新能（6656）今日正式挂牌，该股在港公开发售部份录约1101倍超购，一手中签率2%，国际配售则获30.2倍超购。该股开市报581元，较招股价324.2元升79%，每手100股可赚25680元。

北水动向方面，昨日净买入港股42.21亿元，泡泡玛特（9992）、中芯国际（981）及康方生物（9926）分别获净买入7.75亿元、6.93亿元及1.66亿元；而阿里巴巴（9988）、吉利汽车（175）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出6.79亿元、5.66亿元及5.59亿元。

