华勤技术招股 入场费7848元 较A股折让逾三成 引入多位基投

智能产品平台型公司华勤技术（3296）今日（15日）起至20日招股，拟发行5,854.82万股H股，一成香港公开发售，招股价不高于77.7元，集资最多约45.5亿元，每手100股，入场费7,848.36元，预期4月23日正式挂牌，中金公司、美银证券为联席保荐人。该股已在内地上市，华勤技术A股（603296）今日收报98.88元人民币，折合约113.65元，即H股最高招股价较A股折让逾31%。

豪威及小米等成基投

值得留意的是，华勤技术引入多位基石投资者，包括JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅场外掉期而言）、Perseverance Asset Management、Cloud Map Holdings Limited、泰康人寿、3W Fund、New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF（就安排而言）、建滔投资、豪威 （501） 旗下OmniVision HK、小米（1810）旗下Green Better、宏兴国际、香港君正、艾唯技术有限公司、JinYi Capital（为及代表Structured Credit SP Fund行事）为基石投资者，认购金额合共2.9亿美元。

招股书指出，华勤技术是智能产品平台型公司，智能产品集人工智能、物联网、大数据及通信技术等核心技术为一体且融合多项智能功能，推动移动通讯、互联网、云计算和人工智能时代下产品和技术的开发和应用，为全球科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品。

多个智能产品品类全球第一

根据灼识咨询的资料，集团是全栈智能产品ODM平台，在多个智能产品品类实现了全球第一。按全球消费电子产品ODM出货量计，为2024年全球最大的消费电子ODM厂商，市场份额为22.5%。按全球智能手机ODM出货量计，亦为2024年全球第二大的智能手机ODM厂商，市场份额为25.9%；按全球平板电脑ODM出货量计，为2024年全球最大的平板电脑ODM厂商，市场份额为37.9%；按全球智能穿戴ODM出货量计，为2024年全球最大的智能穿戴ODM厂商，市场份额为18.7%。

此外，按2024年全球笔记本电脑ODM出货量计，集团为全球第四大及中国最大的笔记本电脑ODM厂商，市场份额为9.6%；按2024年中国数据基础设施业务收入计，在中国所有数据基础设施厂商中排名第六，市场份额为5%。

业绩方面，去年收入录1,714.44亿元，按年升56%；年内利润录41.32亿元，按年升42%。

至于是次集资所得款项净额用途，约40%将用于以产品为核心的研发投入，以增强公司技术实力；约35%用于扩大及优化制造网络；约15%用于战略投资与垂直整合；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。