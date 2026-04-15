Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华勤技术招股 入场费7848元 较A股折让逾三成 引入多位基投

股市
更新时间：15:39 2026-04-15 HKT
发布时间：15:39 2026-04-15 HKT

智能产品平台型公司华勤技术（3296）今日（15日）起至20日招股，拟发行5,854.82万股H股，一成香港公开发售，招股价不高于77.7元，集资最多约45.5亿元，每手100股，入场费7,848.36元，预期4月23日正式挂牌，中金公司、美银证券为联席保荐人。该股已在内地上市，华勤技术A股（603296）今日收报98.88元人民币，折合约113.65元，即H股最高招股价较A股折让逾31%。

豪威及小米等成基投

值得留意的是，华勤技术引入多位基石投资者，包括JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅场外掉期而言）、Perseverance Asset Management、Cloud Map Holdings Limited、泰康人寿、3W Fund、New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF（就安排而言）、建滔投资、豪威 （501） 旗下OmniVision HK、小米（1810）旗下Green Better、宏兴国际、香港君正、艾唯技术有限公司、JinYi Capital（为及代表Structured Credit SP Fund行事）为基石投资者，认购金额合共2.9亿美元。

招股书指出，华勤技术是智能产品平台型公司，智能产品集人工智能、物联网、大数据及通信技术等核心技术为一体且融合多项智能功能，推动移动通讯、互联网、云计算和人工智能时代下产品和技术的开发和应用，为全球科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品。

多个智能产品品类全球第一

根据灼识咨询的资料，集团是全栈智能产品ODM平台，在多个智能产品品类实现了全球第一。按全球消费电子产品ODM出货量计，为2024年全球最大的消费电子ODM厂商，市场份额为22.5%。按全球智能手机ODM出货量计，亦为2024年全球第二大的智能手机ODM厂商，市场份额为25.9%；按全球平板电脑ODM出货量计，为2024年全球最大的平板电脑ODM厂商，市场份额为37.9%；按全球智能穿戴ODM出货量计，为2024年全球最大的智能穿戴ODM厂商，市场份额为18.7%。

此外，按2024年全球笔记本电脑ODM出货量计，集团为全球第四大及中国最大的笔记本电脑ODM厂商，市场份额为9.6%；按2024年中国数据基础设施业务收入计，在中国所有数据基础设施厂商中排名第六，市场份额为5%。

业绩方面，去年收入录1,714.44亿元，按年升56%；年内利润录41.32亿元，按年升42%。

至于是次集资所得款项净额用途，约40%将用于以产品为核心的研发投入，以增强公司技术实力；约35%用于扩大及优化制造网络；约15%用于战略投资与垂直整合；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
7小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
2026-04-14 14:15 HKT
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
2小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮（示意图）
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮
时事热话
5小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
10小时前
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 记者实测 $5400入住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
02:40
星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
放蛇直击
8小时前
青年由一楼厕所窗爬出单位期间失足堕平台。梁国峰摄
00:43
屯门黄金海岸21岁青年单位厕所门坏遭反锁 爬出窗失足堕下受伤
突发
7小时前