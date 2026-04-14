叶氏化工受惠油价急升 对冲涂料及油墨成本上涨 派息拟维持连年增长

港资涂料及油墨制造商叶氏化工（408）行政总裁叶钧表示，近期油价急升对上游的溶剂业务带来显著帮助，可对冲其下游的涂料及油墨业务成本上涨，整体提供轻微利好环境。财务总裁何世豪表示，叶氏化工身为老牌企业，有不少长情股东，倾向每年维持或提高实际派息金额。

上游溶剂业务赚高油价盈利

叶钧指出，虽然该公司数年前已出售溶剂业务控股权，但其少数权益仍大幅受惠油价上升；而另一边厢，涂料及油墨业务则需承受成本压力，从中东战事爆发以来，已两度向客户加价，至今幅度约20至30%。他认为，油价上升成功为整体业务做对冲，但预计难以持续，不少生意仍出现「内卷」情况。

部分行业「内卷」 加大高毛利生意比重

他指出，目前会减少较「内卷」的产品应用领域，专注从事高毛利的细分市场，并扩大应用范围，例如新能源汽车电池涂层等，现时已成功推高整体毛利率。

积极并购 A股收紧上市现机遇

叶氏化工战略投资经理叶俊则指出，该公司会把握机遇积极并购，正物色一些盈利规模介乎数千万至1.5亿元人民币的中国企业，行业上除了巩固核心的涂料及油墨业务，亦正寻找电子化工公司，将优先考虑拥有技术壁垒及一定市占率的对象。叶钧补充，这些公司近年因中证监收紧上市审批，「近年做得唔错、但上唔到市」，提供不少收购机遇。

去年收入下跌 纯利大升42%

叶氏化工去年纯利录得1.37亿元，按年大增41.8%，主要由于减少营运效益低的业务，以及加大高品质业务所推动。末期息每股派0.12元，增加9%，全年共派0.16元，增加14.3%。期内营业额29.9亿元，按年减少5.3%；毛利率25.4%，增加1.9个百分点。

对于派息比率，何世豪近年方针是介乎40至60%，虽然比率有波动，但由于有不少年长股东持股，该公司倾向以不减少股息金额为目标，实际上亦持续增长，其现金流足以满足派息方针。

化学气体回收成核心业务 成业绩新增长点

另外，叶氏化工新增一门核心业务，于去年底完成收购一家化学气体回收及治理企业60%股权，设有平均每年6000万元利润保证协议，如果达标，较现时涂料或油墨单一业务的利润还要多。叶钧表示，化学气体回收业务于今年正式入帐，预计成为业绩增长点之一。