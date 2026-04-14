地缘政治因素对市场影响渐减退｜古天后

美股隔晚早段走软，但市场仍憧憬美伊最终能达成协议，美股从低位拾级回升，最终三大指数最终都以接近全日高位作收，标指更收复伊朗战争以来所有失地。美市收市，道指倒升302点或0.63%，报48219；标指倒升69点或1.02%，报6886；纳指倒升280点或1.23%，报23183。

费城半导体指数创新高

重磅股方面，苹果公司股价收市跌0.5%，微软则升3.1%，软件股甲骨文（Oracle）及记忆晶片股Sandisk分别急升12.6%和11.8%。费城半导体指数升1.68%，收报9039创新高，历来首次企稳于9000以上收市。纽约期油一度急升近一成，高见每桶105.63美元，收市升幅收窄至2.6%，报99.08美元，今早于亚洲时段进一步回落，主要系市场相信美伊双方将达成火协议。高盛公布首季业绩，为美企新一季业绩期拉开序幕，期内债券收入表现逊色，拖累股价下滑1.9%，为跌幅最大道指成份股。

摩根士丹利策略员威尔逊承认，美伊谈判停滞不前及央行专注通胀风险，可能导致标指下试到介乎6300至6500目标范围下限，但认为系买入良机，佢并预测标指企业盈利未来12个月增长20%，将限制美股进一步向下。

美国10年期债息先升后回，一度倒跌2.6个基点，报4.287厘，对息口较敏感嘅2年期债息降2.5个基点，至3.776厘。国际货币基金组织（IMF）总干事格奥尔基耶娃于电视访问中表示，即使美伊继续停火，环球物价需要一段时间先能回落至战争爆发前水平，并重申该组织将因应中东冲突调低全球经济增长预测。

美汇指数一度涨0.54%，报99.183，其后倒跌0.26%，报98.39；日圆曾跌0.37%，报159.86兑每美元，其后回稳，日本央行行长植田和男于演说中称，中东局势发展不明朗，当局将密切注视其对经济、物价及金融条件影响，言论淡化该行4月加息预期。

市场已发出短期见底讯号

港股今早黑期于25900水平之上徘徊，料今早港股裂口高开。今早见纽约期油亦已重返100美元之下，似乎市场倾向相信，美伊谈判最终能达成协议，美国封锁霍尔木兹海峡，反而系为不久将来重开海峡铺路。其实谈判初期失败，早已系市场意料之内，即使昨日亚太区股市回调，调整幅度亦相对温和，明显系投资者风险胃纳逐步回升，已回复战前形态，个别主题板块仍吸引资金投入，反映市场已从战争爆发初期嘅恐慌情绪稳定落嚟。由于上周五美国公布通数据均合符市场预期，CPI更略低于市场预期，投资者开始排除今年美国联储局加息可能。其实一般地缘政治事件，对股市影响较为短暂，只要增长股及AI相关股份盈利增长能见度保持良好，股市于战争初期震荡下，反而系低吸机会。

虽然目前仍未能百分百肯定港股已见今年低位，但笔者倾向相信，低位已于第一季出现，而近日亦见市场发出短期见底讯号，5日线分别升穿10日及20日线，只要港股守稳20日线之上，短期仍有机会向上挑战50日及100日线约26100水平，甚至大型头肩顶颈线水平即26300。

今日港股如能企稳25900，料可挑战26100水平，能否企稳则开市再观察。是日港股好淡分水岭为25900，初步支持为25700，较大支持为25500，至于上方首个阻力26100，较大阻力为26300。

古天后