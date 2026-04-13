宁德时代传拟配股集资390亿 来港上市至今股价累升1.6倍

市场资讯商IFR引述消息人士报道，宁德时代（3750）正在探索配股，筹集约50亿美元（约390亿港元）。宁德时代未回应报道。

报道指，宁德时代自股价不断上涨后，正探索股权融资，但时间和规模未有定案。

宁德时代在香港及深圳双重上市，股价多次创出新高，本港H股今天（13日）曾触及701元，收市报682.5元，升0.2%。自去年5月香港上市以来，股价已累升1.6倍。连同A股的总市值达3.1万亿元。

市监局等日前开座谈会 强调业界反内卷

报道指出，内地当局稳定电池产业的举措，推动电池制造商的股价， 日前工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，强调要深刻认识治理「内卷式」竞争的重要性和紧迫性，坚决抵制不合理、不正当竞争行为，维护健康有序市场环境。会上16家重点动力和储能电池企业等单位负责人参加。