胜宏科技招股 入场费逾2.1万 较A股折让近37% 引入多名基投

人工智能及高性能计算PCB产品供应商胜宏科技（2476）由今日（13日）起至周四（16日）招股，拟发行8,334.8万股H股，一成香港公开发售，招股价将不超过209.88元，集资最多174.9亿元，每手100股，入场费21,199.67元，预期4月21日正式挂牌，摩通、中信建投国际及广发证券为联席保荐人。该股已在内地上市，胜宏科技A股（300476）上周五收报289.77元人民币，折合约332.41港元，即其H股最高招股价折让近37%。

基投认购金额近10亿美元

值得留意的是，胜宏科技引入多名基石投资者，其中包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future Limited、Deliante、大族数控（3200）旗下香港麦逊、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、阳光人寿、Tanwan（9890） 、博裕旗下Tropical Terrain Limited、涌容资产管理、惠州惠联、HK Greenwoods、博时国际、Cloudview、信银投资、大湾区共同家园投资的Mega Prime和Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、名创优品集团主席叶国富、奇点资产、光大理财、Jump Trading、鲁花道生、Mirae Asset、盘京基金、WSOF、Black Dragon、华勤新加坡，认购金额合共9.9675亿美元。

市场份额位居全球第一

招股书显示，胜宏科技是先进的人工智能及高性能计算印刷电路板（PCB）产品主要供应商之一，专注于高阶高密度互连（HDI）、高多层印刷电路板（MLPCB）的研发、生产和销售。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，集团以13.8%的市场份额位居全球第一；核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机及通用基板等关键设备。

招股书又指，集团具备生产100层以上高多层PCB制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产，以及10阶30层HDI与16层任意互联（Any-layer）HDI技术能力的企业，进一步巩固其行业领先地位。产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等高增长领域，助推中国高端PCB产业发展。

拥700多名客户 5大客占收入一半

客户方面，包括全球AI技术解决方案供应商、大型云服务供应商、数据中心设备OEM、服务器品牌商、一线电动汽车公司和汽车电子产品供应商、知名智能终端品牌、主要医疗设备制造商等。于往绩记录期间，拥有700多名客户，其中2023年、2024年及2025年对五大客户销售额分别为21.46亿元（人民币，下同）、26.9亿元和98.48亿元，分别占总收入27.1%、25.1%和51%。

业绩则显示，集团去年收入录192.92亿元，按年增79.8%；公司拥有人应占年度溢利录43.12亿元，按年增273.5%。

至于是次集资所得款项净额，约74%预期用于扩展在中国内地的生产，包括购买智能制造设备并进一步将制造流程自动化，以进一步提高生产效率并扩大市场份额；约7%用于购买mSAP制造设备及其他机器的智能制造设备，以进一步多样化产品组合，保持在先进PCB技术领域的竞争优势；约9%用于研发活动，通过专注于先进产品加强在广泛领域的核心技术能力；以及约10%用作营运资金及一般公司用途。