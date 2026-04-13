新股上市仅16天即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%

新股市场良莠不齐，优乐赛共享（2649）上市后不足1个月便停牌，兼要成立特别委员会，以及委任独立法证调查员，调查该公司于上市前夕转帐7,300万元人民币的交易。有业内人士认为，此事并不寻常，上市公司一般要在挂牌之前，就任何重大事件或合同通知保荐人和核数师等上市团队。港交所回应指，「不评论个别公司」。

涉转帐7300万人币交易

内地循环包装服务提供商优乐赛共享今年3月9日挂牌，惟于3月30日中午突然公布停牌，股份仅交易16天，翌日公布延迟刊发全年业绩。公司又指，需要额外时间向核数师提供今年2月24日至27日期间，向一家间实体转帐7,300万元人民币的交易协议资料。优乐赛共享在本月9日再公布，成立特别委员会及委任独立法证调查员展开独立调查。

优乐赛共享的保荐人为中信建投国际，安永为核数师兼申报会计师，协助筹备上市前的财报。公司于3月13日建议委任安永为上市后首任核数师。

重大交易一般需招股书披露

有业内人士表示，银行家和会计师一般都会向上市公司管理层查询，在业绩期后是否有重大事件或合同发生，因为重大交易需要在招股书披露。假若「管理层唔讲，又没有纪录」，就只能翻查银行帐单。不过，如涉及内地银行，追查就更加复杂。

该名人士又说，以大额转帐来说，要探讨其交易性质为订金、费用，抑或是投资等；收款方是否管理层朋友，是否涉及借贷。此外，如果该笔交易不需要通过董事会审核，就要看是否存在董事会内控问题。

挂牌前保荐人需作尽职调查

香港保荐人主管协会创会会长邓澔𬀩表示，保荐人在新股招股书正式刊发前，要组织最后一次招股书确认，向公司逐项核实所有讯息是否准确、没有误导、以及没有重大遗漏；此外，在正式挂牌前数日，要展开上市前尽职调查访谈，重点确认自招股书签署日至上市日前，是否存在可能影响投资者决策的重大变化，例如重大交易、诉讼、资产变动或经营异常等。

邓澔𬀩续指，如果上市公司如实披露重大交易，就需进一步评估其交易性质、金额、交易对手背景、商业合理性以及对投资者决策影响程度，以决定是否需补充披露或暂缓上市。如果公司隐瞒或否认，而保荐人已按规程完成问询并获得书面确认，往后发生问题，则主要责任在于上市公司本身，而非保荐人。

优乐赛共享虽然公开发售超购5,296.2倍，但仍以招股价下限11元定价，首挂「深潜」43.6%。停牌前股价收报3.9元，累挫64.5%，为今年挂牌的新股当中，累计表现最差。