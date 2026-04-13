新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%

新股市场良莠不齐，优乐赛共享（2649）上市后不足1个月便停牌，兼要成立特别委员会，以及委任独立法证调查员，调查公司于上市前夕转账7,300万元人民币的交易。有市场人士认为，此事不寻常，上市发行人一般要在上市前，告知保荐人及核数师等上市团队，有关重大事件或合同。港交所回应指，「不评论个别公司」。

涉转帐7300万人币交易

内地循环包装服务提供商优乐赛共享今年3月9日挂牌，惟于3月30日中午突然公布停牌。该公司翌日收市后披露委任安永为上市后首任核数师；同时披露延迟刊发全年业绩，因为公司需要额外时间向公司核数师提供有关公司于去年度报告期后，即今年2月24日至27日期间，与一家实体订立的一项交易协议的资料，涉及向该实体转账7,300万元人民币，以编制全年业绩。及后，该公司本月9日公布，成立特别委员会就此开展独立调查，另成立特别委员会。而特别委员会已委任一间外部独立会计师事务所，协助进行调查。

根据公开文件显示，截至去年8月底止，优乐赛共享的现金及现金等价物约8,891.5万元人民币，当中4,329.2万元人民币为融资活动所得现金净额。而其是次上市集资近2.24亿元，当中上市开支占21.5%或4818万元。其保荐人为中信建投国际，安永为核数师兼申报会计师，协助筹备2022年、2023年及2024年度，以及截至去年8月底止8个月的经审计财报。优乐赛共享上市后，于3月13日建议委任安永为上市后核数师。

「管理层唔讲」恐防不胜防

有业内人士表示，银行家和会计师一般都会向上市发行人的首席执行官和首席财务官查询，在业绩期后有否重大事件或合同发生，因为若涉及投资等重大交易，便需要披露在招股书；但坦言如果是没有纪录或有人刻意隐瞒，银行家、核数师很难知悉有关事件。该名人士形容防不胜防，如果「管理层唔讲，又没有纪录」，只好翻查银行账单，但如果涉及内地银行，会令追查更加复杂。

在现时本地快速除牌机制下，如果主板上市公司连续停牌18个月后，可被除牌。该业内人士提及，联交所很快便会披露其复牌的条件，而证监会一般则会待公司的调查报告刊出后，再视乎情况而出动。该人士表示，公司上市后，委任核数师是正常；惟整个事件则不寻常，要探讨其交易性质为订金、费用，抑或是投资等；对方是否管理层的朋友，涉及借贷。此外，如果该笔交易不需要通过董事会审核，是否存在董事会内控的问题。

挂牌前保荐人需作尽职调查

香港保荐人主管协会创会会长邓澔𬀩表示，按照规定，保荐人在新股的招股书正式刊发前，组织最后一次招股书确认，向公司逐项确实所有已披露信息是否准确、无误导性陈述、且无重大遗漏；第二项是在公司挂牌上市前的最后窗口期通常为递交上市申请后、正式挂牌前数日开展上市前尽职调查访谈（bring-down interview），重点确认自招股书签署日至上市日前是否存在可能影响投资者决策的重大变化，例如重大交易、诉讼、资产变动或经营异常等，这两项工作，是保荐人履行法定尽职责任的核心环节。

邓澔𬀩续指，如果上市公司如实披露有重大交易，就需进一步评估其交易的性质、金额、对手方背景、商业合理性及对投资者决策的影响程度，并决定是否需补充披露或暂缓上市；但如果公司隐瞒或否认，而保荐人已按规程完成问询并获得书面确认，往后发生问题则主要责任在于上市公司自身，而非保荐人责任。邓澔𬀩又说，本港的新股监管制度严谨，类似今次优乐赛共享案例料多属个别事件，不会影响投资者对本港新股市场的信心。

优乐赛共享在港上市仅16个交易日，虽然其公开发售超购5296.2倍和「顶头槌飞」未能稳中一手，但以招股价下限11元定价，首挂「深潜」43.6%，收报6.2元，一手500账面蚀2400元；而停牌前市值近3.42亿元，股价收报3.9元，累挫64.5%，为今年挂牌的新股中，累计表现最差。