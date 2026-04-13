美伊谈判未果属意料之内 料对大市冲击有限｜古天后

4月13日，部份时间有阳光，日间炎热。周末期间美伊谈判未有结果，美国宣布将于本周一开始封锁霍尔木兹海，拦截所有喺国际水域向伊朗支付通行费船只，并摧毁伊朗喺海峡中布下嘅水雷。美国此举再度刺激油价回升，纽约期油于今早亚洲时段急升8%，重返105美元水平，而美股股指期货下跌，港股于黑期时段亦重返25700水平附近。不过市场早已预期谈判难以一次成功，但上周停火协议反映双方已无意再战，谈判未达成协议负面效应料有限。

中东战事干扰将会愈来愈低

美国反封锁霍尔木兹海峡，料为下一轮谈判争取时间再作部署，同时亦进行海上扫雷，为日后重开霍尔木兹海峡铺路。其实，港股沽压持续减低，大市已price in美伊战事嘅负面影响，相信中东战事对环球股市干扰将会愈来愈低。而恒指从1月底高位跌至3月23日低位，再反弹至上周五高位26073水平，已反弹调整幅度约五成，反弹力度不俗。

上周港股假后因美伊先停火再谈判而裂口高开，更一度重越26000关，不过周四回吐，二万六无法企稳，周五恒指收报25893，按周升777点或3.09%。目前，恒指已确认升穿10日线（25308）及20日线（25357），而5日线亦升穿10日线及20日线，短线已出现见底讯号，即使今日或受谈判未果影响，或较上周五收市低开，甚至有机会借势回补上周三上升裂口25250-25668，但只要一直能保持于3月23日嘅大型下跌裂口24789至25121顶部之上，基本上港股已成功脱险。

不过，中东局势仍未明朗，加上中美本周将公布多项重要经济数据，而美股业绩期重启，港股目前能见度较低，估计本周恒指或先于25000至26300水平上落，再观望中东局势发展。是日恒生指数支持25600/25500，较大支持25300；阻力25900/26000，较大阻力26100。

腾讯及阿里再大跌风险有限

目前港股唔少重磅科技股已回落至合理甚至吸引水平，如腾讯（700）市盈率仅15倍，阿里巴巴（9988）现价市盈率亦不足17倍，现价收集再大幅下跌风险有限，作为价值投资已值得吸纳。当然投资者不要期望今日买完，明日即升，要有心理准备持有几个月，主要因为相关股份已完成公布业绩，短期仍缺乏明显催化剂。

至于上周大笨象汇丰（005）及渣打（2888）获发稳定币发行人牌照，早属市场预料之内，消息对股价唔会有太大刺激，加上单一地区发行稳定币对其相对规模庞大嘅整体业务帮助有限。反而美国息率变化，对两股影响更大，投资者未宜因获发稳定币牌照而追货。

古天后