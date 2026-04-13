美封锁海峡令油价急升 恒指跌232点 比亚迪逆市升5% 专家料平稳调整｜港股收市

美伊于周末的谈判无果，美国总统特朗普下令封锁霍尔木兹海峡，国际油价急升，亚洲股市多数走弱，港股亦不能幸免，恒指跌232点收市，收报25660点。大市成交回落至2079亿元，为今年2月23日以来最少。北水转净流入22.49亿元。不过数据显示，中国首季新能源汽车出口活跃，港股新能源板块逆市造好，比亚迪（1211）扬近5%，为表现最佳蓝筹股。

恒指随外围低开185点，其后跌幅一度扩大至最多385点，午后内地A股转升，有消息传美伊双方新一轮谈判有望未来数日内举行，恒指跌幅喘定和收复部分失地，最终全日收报25660点，跌232点；国指收报8602点，跌52点；科指收报4822点，跌38点或0.8%。

电动车股上扬 蔚来升8%

中汽协发布数据显示，中国首季新能源汽车出口95.4万辆，按年增长1.2倍，且市场憧憬油价高企下，有助新能源汽车的销售，新能源汽车股逆市抽高。比亚迪扬4.9%，收报110.3元；蔚来（9866）走高7.5%，收报52.4元；零跑（9863）涨1.6%，收报55.75元；小鹏（9868）向上0.9%，收报67.6元。

霍尔木兹海峡船舶通行再次完全中断，刺激国际油价重返100美元，部分石油相关股再次逆市向上，中石油（857）扬1.6%，收报10.97元；中海油（883）涨0.5%，收报26.64元。石油设备股山东墨龙（568）大升7.9%，收报9.18元；百勤油服（2178）急升4.8%，收报0.26元。

科网股弱 腾讯跌3%

中国网信办加强网络直播打赏规范管理，包括限制允许用户设定个人单次及单日打赏最高金额等。平台股普遍向下，腾讯（700）挫2.9%，收报490元；阿里巴巴（9988）跌1.8%，收报123.2元；网易（9999）跌1.5%，收报175.7元；快手（1024）下滑1.3%，收报44.54元。

稳定币概念股散水 OSL插9%

本港首批稳定币牌照尘埃落定，日前热炒的港股稳定币概念股散水。OSL集团（863）泻8.8%，收报13.01元；国泰君安国际（1788）大跌12.9%，收报2.69元；连连数字（2598）下滑8.1%，收报6.05元。获发牌的渣打（2888）亦跌1.9%，收报178元；汇控（005）则跌0.6%，收报138.8元。

个股方面，外电消息指，中国平安（2318）正寻求出售其在部分基金中的股份，以减少在软件领域的私募股权投资，中国平安下滑1.8%，收报61.65元。国泰航空（293）削减5月中旬至6月底的航班，股价挫2.8%，收报11.46元。五一视界（6651）近期发布全球首款「物理直觉」世界模型，股价逆市大升28.6%，收报48.62元。

伍礼贤料恒指25500至26300上落

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，美伊谈判未有实质结果，刺激国际油价再向上，金价下跌，从而令市场上周乐观气氛变回审慎，导致包括港股在内的亚洲股市转弱。他续指，内地A股依然硬净，将为港股带来支持，以及3月大跌的科技股表现平稳，料恒指短期内未必会持续弱势，而是将以区间调整为主，恒指后市上落区间为25500点至26300点。

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美国总统特朗普下令封锁霍尔木兹海峡令油价急升下，恒指今早低开184点后，表现持续弱势，跌幅一度扩大至385点，低见25508点，截至中午则报25588点，跌305点或1.18%，半日成交1,153亿元；科指中午报4812点，跌47点或0.98%。另一方面，日韩股市同样向下，其中日股暂跌1.15%至56268点，韩股亦跌1.22%至5787点。

腾讯、友邦及汇丰领跌大市

本港蓝筹股中，腾讯（700）半日跌2.8%，连同友邦（1299）及汇控（005）分别跌2.5%及1.7%，为3只拖累恒指最多股份；相反，比亚迪（1211）逆市升逾5.6%，「两桶油」中海油（883）及中石油（857）亦分别升1%及1.7%，合力支撑大市。

汽车股受捧 蔚来升逾6%

消息面上，中汽协上周五公布数据显示，首季汽车出口222.6万辆，按年增长56.7%；其中新能源汽车出口按年增长1.2倍至95.4万辆，传统燃料汽车出口按年增长29.9%至127.1万辆。乘联分会表示，3月乘用车厂商燃油车与新能源车出口量均创出历年各月新高。

除了比亚迪之外，蔚来（9866）半日亦升6.6%；小鹏（9868）及零跑（9863）分别升0.5%及0.4%；惟理想汽车（2015）跌0.7%。

稳定币概念股急挫 OSL泻逾15%

另一方面，稳定币概念股上周热炒后，今日普遍急跌，其中OSL（863）半日泻逾15%；国泰君安国际（1788）跌12%；HASHKEY（3887）跌逾9%；连连数字（2598）跌逾8%；众安在线（6060）亦跌逾7%。至于获发牌的渣打（2888），亦跌逾3%。

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美国和伊朗上周六在巴基斯坦谈判未能达成协议，伊方坚持保留海峡控制权及收取通行费，拒绝美方提出的「共管海峡」；美国总统特朗普则下令海军封锁霍尔木兹海峡，并拦截向伊朗付通行费的船只。受消息影响，油价应声向上，其中纽约期油暂升近8%，报104.2美元；布兰特期油亦升逾7%，报102.11美元。

相反，股市及金价向下，其中美股三大指数期货跌幅介乎0.7%至0.9%；日股暂跌0.59%，报56587点；韩股亦跌0.64%，报5821点。港股方面，恒指今早低开184点，报25708点。现货金价方面，暂跌0.7%至4,714美元。

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）确认HappyHorse属于阿里ATH旗下创新事业部研发的模型，股价开市跌0.8%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌1%；小米（1810）跌0.65%；百度（9888）亦跌3%；惟京东（9618）逆市升0.7%。

石油相关股向上 百勤油服升逾一成

石油股逆市向上，中海油（883）升1.7%；中石油（857）升0.2%；中港石油（632）升逾6%。油服股之中，山东墨龙（568）升逾6%；百勤油服（2178）更升逾一成。

黄金相关股方面，紫金（2899）跌1.3%；赤峰黄金（6693）跌1.9%；山东黄金（1787）及招金（1818）亦分别跌1.7%及1.4%。

汇丰及渣打牵头公司获稳定币牌照

此外，本港首批稳定币发行人牌照上周出炉，由汇丰银行及碇点金融科技（渣打香港、香港电讯、安拟集团组成的合资企业）获得，汇丰（005）及渣打（2888）股价开市分别跌0.9%及1.3%。至于未能获牌的OSL（863），股价开市大跌逾一成，上周大炒的国泰君安国际（1788）亦跌逾6%。

邓声兴：事件恶化机会仍较细

香港股票分析师协会主席邓声兴表示，美伊谈判无果对港股的影响未必太大，市场或认为这只是美伊的谈判技巧或战略，需要时间拉锯和讨价还价，但相信最终双方都会达成协议，而事件恶化的机会较细。

他又认为，现时美伊战争的消息盖过中国经济数据，因为前者牵动美国减息步伐，影响较大。此外，他补充指现时市场对黄金的看法较前一段时间稍为乐观，金价有机会转趋稳定，惟对油价持审慎态度，因忧虑达成谈判后油价下跌。

展望本周，内地将公布一系列经济数据，包括3月进出口数据、「三头马车」和首季国内生产总值（GDP）。另宁德时代（3750）、中国铁塔（788）和蓝思科技（6613）等个别港股公布首季业绩。

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