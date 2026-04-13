搭一转回购顺风车｜唐牛

相信不少人对战争的消息感到麻木甚至厌倦，无他，方唐镜在公堂弹出弹入100次，你唔使打佢，佢自己都攰到企唔稳。最新美国总统特朗普宣布；指示美军即时封锁霍尔木兹海峡，结果剧本重复又重复：油价弹番上去、股金回落⋯⋯至于如何操作，本栏及晚间直播已提出多次，请自行重温。

个股方面，可留意地平线机器人（9660），上市后首度出手回购，股价即见承托力，在累积跌幅不少下，博一转反弹顺风车，有一定值博率。

唐牛

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