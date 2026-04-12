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英特尔8日飙四成 近38年来最劲 分析称逐步走出低谷

股市
更新时间：09:39 2026-04-12 HKT
发布时间：09:39 2026-04-12 HKT

美国大型科技股上周五普遍向上，亚马逊承接周四逾5%升幅，周五收市续扬2%；英伟达（Nvidia）抽高2.6%，为表现最好道指成分股。值得一提的是，英特尔（Intel）股价连升8个交易日，累计升41%，为近38年来最劲8天升势；分析师认为英特尔行情或已逐步走出低谷，但他们也提醒，英特尔仍未完全走出困境。

英特尔上周五收市升1.07%，报62.38美元，全周升24%，8个交易日更累计上涨约41%，创下自1987年11月以来最强8日表现。英特尔这波行情主要受惠于人工智能带动的伺服器CPU需求升温，以及公司近期积极拓展合作关系。

长远仍取决于晶圆代工业务

Seaport Research分析师Jay Goldberg研判，英特尔情势已出现转折。他指出，公司看来已逐步走出低谷，开始重拾增长动能。但Goldberg提醒，英特尔仍未完全走出困境，长期竞争力仍取决于晶圆代工业务能否成功转型，目前关键的14A制程节点仍需数年时间开发，距离全面商用仍有一段距离。

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