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神秘赌盘押注伊朗局势大赚 白宫被揭发信警告员工「勿滥用职权炒卖」

股市
更新时间：13:13 2026-04-10 HKT
发布时间：13:13 2026-04-10 HKT

美国总统特朗普3月23日突然发帖宣布与伊朗举行了「富有成效」的对话，并暂停对当地能源设施的打击，在消息正式公布前，金融市场及预测市场竟率先出现极不寻常的巨额交易，获取丰厚利润。据《华尔街日报》报道指，白宫翌日（3月24日）紧急向全体员工发出电邮，警告切勿利用职权进行投机炒卖。而白宫方面亦确认了该警告电邮的真实性。

特朗普在3月23日刚透过其社交平台Truth Social宣布，暂停对伊朗发电厂及能源基建的打击行动，惟在发文前约15分钟，期货市场突然出现神秘的恐慌性交易。根据道琼斯市场数据显示，价值超过7.6亿美元的原油期货合约在短短不到两分钟内易手。

相关文章：特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富

买中停火赚60万美元

而在预测平台Polymarket上，更有三个帐户因精准押注本周伊朗停火的时间点，获利逾60万美元。这引来包括民主党人在内的批评者质疑，有人预先利用政策变动的内幕消息并从中获利。

事件发生后，白宫管理办公室随即在第二日向全体员工发出警告电邮，提醒他们不得滥用职位之便，在期货市场进行精准时机的投机下注。

美媒斥内幕交易无王管

事实上，外界经常质疑美国有政界人士利用内部消息获利，亦越来越多投资者跟随「特权人士」手影买卖。有投资者曾透过模仿前众议院议长佩洛西及特朗普政府官员的投资，两年间大赚150%。有美国传媒曾质疑，从美国国会到行政机构，以至法院、联储局等机构官员参与内幕交易花样百出、但鲜受惩处，几乎已成为公开的秘密。

相关文章：美股散户另类策略 「无脑」照抄佩洛西买股 两年变百万富翁 「跟特权人士并肩作战」

另外，外媒《MarketWatch》统计指，特朗普第二任期以来，标普500指数表现最好的10个交易日中，9个交易日升幅均由关税政策或伊朗冲突出现缓和或妥协所驱动，形容TACO交易已变成真正的「摇钱树」。

相关文章：特朗普TACO玩笑变「摇钱树」 任内美股10大升幅日 9次与其妥协有关

《华尔街日报》报道指，尽管现行规范已禁止联邦雇员在政府场所赌博，或利用政府讯息谋取私利，但随着加密货币预测市场的兴起，允许用户对从体育赛事到全球事件等各类事项，为联邦雇员及政界人士带来全新的诱惑。

发言人称无证据有内幕交易

特朗普发言人Davis Ingle指《华尔街日报》报道「毫无根据且不负责任」，又指现阶段并无证据显示政府内部有人泄密或进行内幕交易。


 

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