恒指升141点 全周升777点 稳定币相关概念股落镬 国泰君安国际升近28% ｜港股收市

美伊据报即将进行谈判，同时美国总统特朗普已指示以色列缩减对黎巴嫩攻势，憧憬谈判带来好消息，亚洲股市时隔一日重拾升势，加上内地工业生产者出厂价格指数（PPI）相隔3年来首次转正，刺激恒指一度大升逾300点，惟26000关得而复失，全日收报25893点，升141点。大市成交微增至2463亿元。北水转净流出28.14亿元。

恒指全周升777点 中芯国际本周表现最佳

恒指高开139点，升幅曾扩大至321点，高见26073点，惟受制50天及100天线，两万六关出现较大阻力，恒指升幅一度收窄至91点，最终全日收报25893点，升141点。国指收报8655点，升43点；科指收报4846点，升38点。

一周计，恒指累升777点或3.1%，连升两周，兼创去年10月下旬以来最大的单周升幅；国指累升198点或2.3%；科指累升181点或3.9%，两指数均创去年12月底以来最大的单周升幅。中芯国际（981）累升14.2%，为本周表现最佳蓝筹股；中国生物制药（1177）累跌6.5%，为本周表现最差蓝筹股。

稳定币牌照公布前 概念股抽高

本港稳定币牌照公布前，港股稳定币概念抽高，国泰君安国际（1788）飙升27.7%，收报3.09元；HASHKEY（3887）扬8.5%，收报4.98元；耀才证券（1428）扬5.5%，收报12.75元；众安在线（6060）向上5.3%，收报13.6元；连连数字（2598）涨4.9%，收报6.58元；OSL集团（863）升1.3%，报14.27元。

爆火模型HappyHorse来自阿里 阿里升逾2% 芯片股亦有炒作

内地官方日前召开联网平台价格合规指导会，要求互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。科网股走势不一，阿里巴巴（9988）确认，早前爆火模型HappyHorse是阿里ATH旗下创新事业部研发，阿里巴巴涨2.1%，收报125.5元；快手（1024）走高0.3%，收报45.14元；至于美团（3690）下滑0.5%，收报87.6元；腾讯（700）跌0.8%，收报504.5元。

多间锂业公司预告上半年锂矿供应将持续偏紧，锂相关概念股拉升，赣锋锂业（1772）涨2.1%，收报79.05元；天齐锂业（9696）弹高1.9%，收报50.35元。锂电池股宁德时代（3750）大涨9%，收报681.5元，为表现最佳蓝筹股；中创新航（3931）走高8.2%，收报37.22元。

传中国人工智能初创公司DeepSeek最新模型V4将于4月下旬发布，并首次实现与国产晶片深度适配。晶片股表现亮眼，中芯国际（981）向上4.6%，收报58.25元；兆易创新（3986）扬12.1%，收报392.2元；天数智芯（9903）飙升6.4%，收报314.8元；壁仞科技（6082）涨2.7%，收报35.3元。

长飞光纤光缆遭股东减持 逆市跌7.5%

个股方面，中信证券（6030）首季业绩胜预期，纯利按年增加64.6%，并获摩通等大行唱好，股价飙升8.3%，收报26.9元。长飞光纤光缆（6869）遭股东长江通信拟减持不超0.12%股份，该股逆市泻7.5%，收报222.4元。海底捞（6862）获控股股东、执行董事、董事会主席兼首席执行官张勇增持不少于1亿元，该股涨2.9%，收报15.09元。

李泽铭：仍要留意中东因素 后市上试26100点暂有难度

Blue Water Capital投资总监李泽铭表示，中东地缘政治氛围出现改善，市场期待谈判后战事压力下降，而且当霍尔木兹海峡能重新开放，将缓解全球能源供应紧张局面，进而减轻通胀和利率上行压力。他续指，后市除了留意中东战局的因素外，港股科网巨头基本面和内地经济状况是否改善亦是市场关注焦点，料恒指短期内上试50天线与100天线的26100点交集区域有难度。

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恒指今早高开139点后，升幅一度扩大至321点，高见26073点，不过重上二万六水平见阻力，恒指中午升155点或0.6%，报25907点，成交额1,247.48亿元。科指半日升51点或1.06%，报4873点。

科网股个别发展，腾讯（700）跌0.68%；小米（1810）跌0.38%；美团（3690）升0.9%。阿里巴巴（9988）升2.84%，据报AI视频大模型HappyHorse预计在一周后发布，有传该模型由阿里研发。

理想（2015）升4.17%，为表现最好蓝筹。比亚迪（1211）及小鹏（9868）齐升1%；蔚来（9866）半日跌5.8%。

长飞光纤光缆（6869）挫9.9%。长飞光纤A股今年3月19日曾发通告，股东长江通信拟自今日至7月9日减持其A股不超过100万股。

耀才证券（1428）曾升8.5%，高见13.11元，中午收市升1.57%，报12.27元。耀才易主后高层执位，蚂蚁系的执行董事郑艳兰出任行政总裁，原行政总裁许绎彬将调任为联席行政总裁。

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0930：美股周四先跌后升，道指早段曾跌逾200点，其后据报美国总统特朗普要求以色列减少对黎巴嫩的打击，以确保美伊谈判顺利进行，刺激道指一度倒升超过400点，收市则升275点或0.58%，报48185点。标指升41点或0.62%，报6824点；纳指升187点或0.83%，报22822点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.32%，报6786点。

亚马逊或出售人工智能晶片

亚马逊收市升5.6%，据报该公司考虑向其他公司出售其人工智能晶片。CoreWeave宣布扩大与Meta的长期合作，股价升3.5%，Meta则升2.6%。Anthropic近日发布一系列人工智能代理工具，软件股受压，Palantir及ServiceNow均跌逾7%，Snowflake跌7%。

港股方面，恒指今早高开139点，报25981点。科网股个别发展，美团（3690）升0.28%；小米（1810）升0.19%；腾讯（700）跌0.09%；百度（9888）跌3.55%。

阿里巴巴（9988）升1.79%，据报该公司与宇树科技正在筹备一个出海合作项目，内媒引述阿里内部人士确认，合作项目细节将于下周宣布。

蔚来ES9预售价52.8万起

蔚来（9866）挫6.77%，据报旗下ES9发布并开启预售，整车购买预售价52.8万至65.8万元。其余汽车股，比亚迪（1211）升0.68%；小鹏（9868）升0.74%；理想（2015）无升跌。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股125.93亿港元。盈富基金(2800)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)分别获净买入56.28亿港元、11.05亿港元、9.4亿港元；中海油(883)、迅策(3317)分别遭净卖出2.1亿港元、1.3亿港元。