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中东停火憧憬减退 道指早段跌200点 CoreWeave与Meta合作齐升2%

股市
更新时间：21:34 2026-04-09 HKT
发布时间：21:34 2026-04-09 HKT

中东局势再生枝节，伊朗指摘美国违反停火协议，美方亦继续在周边地方部署军队。市场对停火乐观情绪消退，道指早段跌逾200点。

道指报47700点，跌209点；标指报6768点，跌14点；纳指报22624点，跌11点或0.05%。

油价再次上涨，纽约期油一度重上100关，暂报每桶99.57美元，升5.5%。

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Meta斥210亿美元购CoreWeave算力

人工智能的云端平台CoreWeave（CRWV）与Meta（META）达成长期协议，将以210亿美元向Meta提供AI云端算力，以分散式部署方式，提升Meta的AI性能、弹性和可扩展性。Meta及CoreWeave均升逾2%。

专家：短期风险无阻入市时机成熟

Cantor Fitzgerald首席股票及宏观策略师Eric Johnston表示，短期市场风险仍然存在，但目前是买入良机。他指，地缘政治形势牵涉的参与者众多，至今霍尔木兹海峡亦未正式开放，需在未来几周观察事态发展。

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战事持续引发通胀升温

Carson Group副总裁兼全球宏观策略师Sonu Varghese就表示，联储局早在中东危机爆发之前，已面临通胀问题，现时的情况越来越像「皇帝的新衣」，每名成员都见到通胀过高，但联储局却依然视而不见。

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