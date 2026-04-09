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中远海控指暂未考虑恢复霍尔木兹海峡通行 中东航线收入比重较小

股市
更新时间：18:26 2026-04-09 HKT
发布时间：18:26 2026-04-09 HKT

中远海控（1919）总经理陶卫东表示，目前暂未考虑恢复霍尔木兹海峡通行，而中东航线对该公司的营业收入比重较小，影响有限。

陶卫东在业绩会上表示，在全球集运市场方面，中东航线运力占全球总运力的比重较小，该地区局势对运力溢出影响整体较为有限。

多式联运经营中东地区业务

他称，中远海控一度暂停中东相关航线的新订舱业务，但为满足货运需求，目前已经多式联运转运方式，恢复远东至中东地区的新订舱业务，整体需求正在逐步恢复。他续指，鉴于中东地区局势不明朗，有关安排及实际运输可能有变动。

料航运市场复杂性及不确定性加剧

陶卫东又预计，航运市场的复杂性和不确定性将进一步加剧，一方面国际贸易政策和地缘局势的不确定性，放大全球供应链的波动性，推动全球贸易格局加速向区域化、多元化、近岸化方向演进；另一方面，货主对供应链稳定性与全链路可控性的需求大幅提升，对于承运人的全球化布局与端到端能力提出了更高要求。他又认为，数码化与人工智能的深度应用，将成为航运物流业转型升级、塑造未来竞争优势的重要契机。

加强联盟运作 伙东方海外提供高运力服务

他称，中远海控始终坚持全球化均衡布局，包括持续加强联盟稳健运作，于今年一月，其「中远海运集运」和「东方海外货柜」的双品牌所在海洋联盟发布DAY10航线产品，合作运力规模超过530万个标准货柜（TEU），共同营运42组东西干线航线，提供超过500组直达港到港服务，在规模和服务频率上保持领先优势。

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