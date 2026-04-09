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AI能力远远未到极限 「杭州六小龙」群核科技：内地AI公司估值泡沫较少

股市
更新时间：17:06 2026-04-09 HKT
发布时间：17:06 2026-04-09 HKT

内地云原生空间设计软件提供商群核科技（068，Manycore Tech）今日开始招股，联合创始人兼董事长黄晓煌认为，市场对人工智能（AI）泡沫分为技术和估值泡沫，个人认为AI体现出来的能力远远未到极限。该公司首席财务官沈倍表示，通过与二级市场人士交流，其关注香港上市的公司模型进展，而相比同类公司计划第4季度或明年在美上市，内地AI公司的估值的泡沫较少。

2021年曾拟美国上市

沈倍表示，公司原本计划于2021年在美国上市，紧接滴滴出行，于当年7月在纳交所挂牌，但及后上市渠道关闭。而公司在同年10月进行最后一轮融资，并与投资者进行对赌，当中提及4年后上市。由于公司属于AI公司不适合美国上市，故2024年下半年启动香港上市计划。在4年间没有进行融资，因为外部一级市场不景气；公司内部的旧业务开始赚钱，成为现金来源，又指股东期待公司在AI时代可做得更好，另公司冀找到优质的投资人，故申港上市。

左起：群核科技首席财务官沈倍、联合创始人兼董事长黄晓煌，以及公共关系副总裁王沛君
左起：群核科技首席财务官沈倍、联合创始人兼董事长黄晓煌，以及公共关系副总裁王沛君

专注做好产品和技术

黄晓煌分享，在公司准备上市后，被称为「杭州六小龙」之一，个人一开始感到兴奋，随之而来，得到很多媒体关注和反馈，因而感到有些惶恐。及后一段时间，市场对公司的期待仍然很高，公司会专注做好产品和技术，以作回报。

毛利率或进一步提高

沈倍提及海外市场的前景广阔，会重点发展日韩、东南亚，以及作为最大软件行业的美国市场。他又指，公司毛利率有机会进一步提高，因为公司现时主要市场为内地，如果有不同时区的市场，可充分利用公司的服务器。在AI时代下，改变软件行业，不再需要大量软件开发工程师，而是追求模型的底层能力，部分代码可通过计算机生成或测试，可节省研发开支。

群核科技由今日（9日）至下周二（14日）招股，拟发行1.61亿股，10%香港公开发售，招股价6.72至7.62元，集资最多约12.27亿元，每手500股，入场费3,848.43元，预计4月17日正式挂牌。

相关文章：「杭州六小龙」群核科技招股 入场费3848元 获9名基投认购

 

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