「杭州六小龙」群核科技招股 入场费3848元 获9名基投认购

「杭州六小龙」之一的内地云原生空间设计软件提供商群核科技（Manycore Tech，068）由今日（9日）至下周二（14日）招股，拟发行1.61亿股，10%香港公开发售，招股价6.72至7.62元，集资最多约12.27亿元，每手500股，入场费3,848.43元，预计4月17日正式挂牌，摩根大通及建银国际为联席保荐人等。

泰康人寿及禾赛等为基投

值得留意的是，群核科技的基石投资者包括泰康人寿、阳光保险（6963）旗下阳光人寿、广发基金、金涌投资（1328）、Mirae Asset Securities、雾凇资本、禾赛（2525） 、国惠（香港）、华营建筑 （1582），合共认购5,800万美元股份。

瞄准空间设计软件市场

招股书指出，集团产品广泛应用于从住宅及办公楼到零售店及商业项目等业务场景，软件以AI技术和专用图形处理单元（GPU）集群驱动，使设计师和企业能创造出引人入胜的设计，并通过即时及沉浸式的视觉效果进行体验，以及可转化为可生产图纸，从而支持自动化生产流程。

招股书又指，集团主要瞄准空间设计软件市场，根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，以23.2%的市场份额成为中国最大的提供商，并已扩展至具身人工智能训练及电子商务产品展示。此外，集团认为在更广泛的通用设计及可视化软件市场存在巨大的增长空间，其中中国空间设计软件于2024年仅占4.4%。

业绩方面，群核科技去年收入录8.2亿元人民币，按年增8.6%；年内亏损4.28亿元人民币，按年收窄16.7%。

是次上市集资净额中，约30%将用于实施国际扩张策略；约20%将用于增强现有产品的功能，并推出新产品或功能；约20%将用于支持国内销售及市场推广活动，并提升品牌知名度；约20%将用于投资核心技术及基础设施；以及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

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