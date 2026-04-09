霍尔木兹海峡再关闭 恒指半日跌91点 阿里跌近3% 智谱升13%破顶｜港股开市

中东局势续影响大市气氛，以色列袭击黎巴嫩，伊朗再关闭霍尔木兹海峡的油轮通行。恒指今早低开136点后，一度跌239点，低见25653点。大市随后逐步收复失地，跌幅曾收窄40点；恒指中午收市跌91点或0.35%，报25801点，成交额1,266.52亿元。

小米、快手齐跌逾3%

科指半日跌62点或1.26%，报4861点。科网股个别发展，腾讯（700）升0.88%；美团（3690）升0.05%；阿里巴巴（9988）跌2.76%；小米（1810）及快手（1024）分别跌3.17%及3.55%。

多只「AI半新股」逆市造好，迅策（3317）升15%；智谱（2513）升13%，两股均创上市以来新高；MINIMAX（100）亦升3.7%。

紫金跌2% 中国白银挫4%

中东局势未平，中海油（883）及中石油（857）分别升1.53%及1.32%，山东墨龙（568）反逾8%。黄金及白银相关股向下，紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）齐跌2%；中国白银（815）跌4%。

宏桥获大行唱好升半成

宏桥（1378）半日升5.19%，报39.3元，该公司获花旗将目标价由36元上调至48元，给予「买入」评级。至于「盈喜」的中国铝业（2600）半日升3.14%。

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0930：美伊双方早前宣布暂时停火两周，并计划于周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行首轮会谈，刺激油价急跌及美股三大指数反弹，其中道指周三升1325点或2.85%，报47909点；标指升165点或2.51%，报6782点；纳指升617点或2.8%。至于反映中概股走势的金龙指数，则升逾3%至6876点。

美伊「谈判基础」已被破坏

不过，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫发声明表示，伊方提出的10项停战条款中的3项关键条款已遭违反，「谈判基础」已被破坏。同时，在以色列袭击黎巴嫩后，伊朗也叫停了霍尔木兹海峡的油轮通行。受消息影响，国际油价回升，ＷTI原油期货及布兰特原油期货均升逾3%，现货金价则回落，暂跌近0.4%至约4,700美元水平。

会议记录：美迎「双向风险」

另一方面，美国联储局昨晚公布3月议息会议记录显示，部份官员们认为伊朗战事为美国经济带来「双向风险」，一方面战事长期持续可能冲击劳动力市场而需要减息，但通胀上行风险同时亦可能要求加息。

港股方面，恒指今早低开136点，报25756点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）开市跌2.7%；腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）跌1.4%；京东（9618）跌1.7%；小米（1810）亦跌1.3%。此外，快手（1024）跌逾2.5%。

石油相关股回升，中海油（883）升1.3%，惟中石油（857）无起跌；油服股中，山东墨龙（568）升6%，百勤油服（2178）则升7.7%。

领展出售新加坡零售物业

个股消息中，领展（823）宣布将出售新加坡零售物业「Swing By @ Thomson Plaza」的物业权益，作价2.5亿新加坡元（约15.4亿港元），交易预期将于今年第二季完成。集团首席投资总裁宋俊彦表示，这次出售令领展将资产增值的成果变现，在资金超过短期需要的情况下，将让其资金回馈基金单位持有人。该股开市报37.7元，升0.3%。

中铝盈喜 料多赚最多58%

中国铝业（2600）发盈喜，料今年首季净利润录53.02亿至55.85亿人民币，按年增加50%至58%；扣除非经常性损益的净利润预计为51.37亿至54.2亿人民币，按年增加49%至58%。该股开市报12.4元，无起跌。

绿茶遭主要股东悉售股份

绿茶集团（6831）遭主要股东Partners Gourmet悉售总数1.06亿股股份，占已发行股份总数约15.96%，预计配售事项将于4月13日完成。该股开市报8.85元，跌0.2%。

北水动向方面，昨日净卖出港股215.74亿元，其中阿里（9988）、快手（1024）及泡泡玛特（9992）分别获净买入19.99亿元、2.99亿元及2.97亿元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及长飞光纤（6869）则分别遭净卖出88.76亿元、24.21亿元及17.83亿元。

