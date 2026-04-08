领展15亿售新加坡商场 帐面回报45% CIO：扣除所需资金回馈股东

领展（823）宣布，将出售新加坡零售物业「Swing By @ Thomson Plaza」的物业权益，作价2.5亿新加坡元（约15.4亿港元）。交易预期将于今年第二季完成。

领展持货逾3年 提升后出售

领展指，交易买方为东南亚房地产投资公司Jack Investment及Pangjwee Development，出售作价较该物业的最新帐面估值录得溢价。领展于2022年底进军新加坡，指出该物业的收购价为1.725亿新加坡元（约10.6亿港元），意味持货逾3年帐面赚45%。

合适情况下资本循环

领展表示，此交易属其持续推行资产组合优化策略的一部分，旨在于合适情况下进行资本循环，为基金单位持有人创造价值。

CIO宋俊彦：借资产循环优化组合

领展首席投资总裁宋俊彦表示，在领展继续专注发挥亚太区零售商场核心优势、并有意增加在新加坡投资比重同时，资产循环依然是其积极优化资产组合策略中不可或缺的一环。他称，定期检视旗下资产，评估是否已最大程度发挥其短期价值，并在决定应否继续持有时，以现价作为考量。

宋俊彦续说，Swing By @ Thomson Plaza自收购以来表现理想，领展实施针对性的资产管理措施，提升物业的市场地位及营运表现。他称，这次出售令领展将资产增值的成果变现，并在资金超过短期需要的情况下，让其将资金回馈基金单位持有人。