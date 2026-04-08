思格新能招股 入场费逾3.2万 引入淡马锡及高瓴等基石投资者

分布式储能系统（DESS）解决方案供应商思格新能（6656）由今日（8日）起至下周一（13日）招股，拟发行1,357.390万股H股，一成香港公开发售，招股价每股324.2元，集资44亿元，每手100股，入场费32,746.96元，预期4月16日正式挂牌，中信证券、法国巴黎银行为联席保荐人。

值得留意的是，集团引入淡马锡的间接全资附属Aranda、上海陆家嘴（与国泰君安证券投资（香港）场外掉期交易）、高盛资产管理（香港）（GSAM）、高瓴资本、UBS AM Singapore、AXA IM、CPE Energy、OAAM、Barings、正大、中国太保投资管理（香港）、富国香港及富国基金、香港景林、Huadeng Technology、工银理财、Perseverance Asset Management、Scene Cloud、Boyu、3W Fund为基石投资者，投资金额合共约2.8亿美元。

专注可堆叠分布式光储一体机

招股书指出，集团在战略上专注于可堆叠分布式光储一体机解决方案市场。据弗若斯特沙利文报告，于成立两年后，按产品出货量计，集团已成为全球排名第一的可堆叠分布式光储一体机解决方案提供商，2024年的市场份额达28.6%，占同期分布式储能系统市场的0.6%及储能系统市场的0.2%。

产品主要用于住宅场景，且较少用于工商业及公用事业规模场景，其中旗舰产品SigenStor采用模块化、可堆叠产品设计，将光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器（PCS）、储能电池和能源管理系统（EMS）无缝融合一体，通过简单的堆叠或模块替换，用户可定制容量，满足户用和工商用的一系列能源需求，展现出极大的灵活性和可拓展性。招股书提到，SigenStor的销售额持续贡献了集团总收入逾90%。

去年盈利大升逾33倍

业绩方面，去年收入录90亿元（人民币，下同），按年升逾5.7倍；年内利润录29.19亿元，按年升逾33倍。

至于是次集资所得款项净额用途，约38%将用于进一步扩大研发团队及提升研发设备及技术；约32%加强营销及售后服务，以推动扩大全球客户群和业务覆盖范围；约12%用于扩张产能；约9%用于多元化产品组合及扩展工商业光储充解决方案；以及约9%用于营运资金及一般公司用途。